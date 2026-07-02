    Anglicko
    Anglicko
    MS vo futbale 2026
    01.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    2 - 1
    0:1
    DR Kongo
    DR Kongo

    Nečakané oznámenie po prehre s Anglickom na MS. Tréner sa dozvedel o rodinnej tragédii

    Hlavný tréner Konga Sébastien Desabre.
    Fotogaléria (52)
    Hlavný tréner Konga Sébastien Desabre. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 08:59
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    Tréner Sebastien Desabre vyzeral byť mierne zaskočený.

    Tlačový hovorca futbalovej reprezentácie DR Konga informoval o úmrtí otca hlavného trénera na tlačovej konferencii po stredajšom zápase šestnásťfinále MS s Anglickom (1:2).

    Tréner Sebastien Desabre vyzeral byť mierne zaskočený, následne sa stručne poďakoval a odišiel.

    Podľa DPA nie je jasné, či Desabre už predtým vedel o úmrtí otca alebo počul túto správu prvýkrát.

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    Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026
    Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026
    52 fotografií
    Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026Harry Kane sa teší z gólu v zápase Anglicka s DR Kongo na MS vo futbale 2026Congo's Brian Cipenga (9) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo goalkeeper Lionel Mpasi (1) saves the ball during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane gestures during a World Cup round of 32 soccer match against Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo goalkeeper Lionel Mpasi (1) saves from England's Jude Bellingham (10) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo goalkeeper Lionel Mpasi (1) punches the ball away during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland fans sing the national anthem before the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Bukayo Saka (7) and Congo's Nathanael Mbuku (7) fight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland head coach Thomas Tuchel leaves the field at half time of the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) reacts to referee Adham Mohammad Tumah Makhadmeh's decision not to award a penalty during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) and Congo's Ngalayel Mukau clash during the World Cup round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Yoane Wissa reacts during the World Cup round of 32 soccer match against England in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Elliot Anderson (8) passes the ball ahead of Congo's Yoane Wissa (20) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Declan Rice controls the ball during a World Cup round of 32 soccer match against Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) makes an attempt to score during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Noni Madueke (20) challenges for the ball with Congo's Arthur Masuaku (26)during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Jude Bellingham (10) reacts after failed to score during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Adham Makhadmeh, of Jordan, shows a yellow card to England's Jude Bellingham (10)during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Nico O'Reilly (3) controls the ball as Congo's Nathanael Mbuku (7) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Ezri Konsa (25) challenges for the ball with Congo's Arthur Masuaku (26) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Declan Rice (4) takes a shot during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Brian Cipenga (9) celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Brian Cipenga (9) scores during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo's Brian Cipenga (9), centre, celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland goalkeeper Jordan Pickford lies on the field as Congo's Brian Cipenga scores his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolWA 32 Atlanta - Na snímke hráči Anglicka reagujú po inkasovaní gólu, ktorý strelil hráč Konžskej demokratickej republiky Brian Cipenga (nie je na snímke) počas šestnásťfinálového zápasu Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP England players react after Congo's Brian Cipenga (9) opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - KongoWA 29 Atlanta - Na snímke hráč Konžskej demokratickej republiky Brian Cipenga (9) sa teší z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP Congo's Brian Cipenga (9) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - KongoWA 31 Atlanta - Na snímke hráč Konžskej demokratickej republiky Brian Cipenga (9) sa teší z gólu počas šestnásťfinálového zápasu Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP Congo's Brian Cipenga (9) celebrates with teammates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - KongoCongo's Yoane Wissa heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGongo's fans listen the national anthem ahead the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Marcus Rashford (11) controls the ball as Congo's Aaron Wan-Bissaka (2) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland team pose before the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCongo team pose for a group photo prior to the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans of England cheer prior the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolWA 25 Atlanta - Na snímke veľkoplošná obrazovka, na ktorej je kapitán Anglicka Harry Kane pred šestnásťfinálovým zápasom Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP England's Harry Kane (9) is shown on the big screen during teams presentation before the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - KongoA fan from Congo waits for the start of the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland head coach Thomas Tuchel celebrates with his players after the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's John Stones (5) embraces Marc Guehi after England's victory over Congo in a World Cup Round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland goalkeeper Jordan Pickford (1) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Jacob Kupferman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal next to his teammate Jude Bellingham (10) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates scoring his side's second goal against Congo during the World Cup round of 32 soccer match in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal next to his teammate Jude Bellingham (10) during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland players celebrate after scoring second goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEngland players celebrate after scoring second goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolWA 51 Atlanta - Na snímke kapitán Anglicka Harry Kanne (9) sa teší z vyrovnávajúceho gólu na 1:1 počas šestnásťfinálového zápasu Anglicko - Konžská demokratická republika na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Atlanta v stredu 1. júla 2026. FOTO TASR/AP England's Harry Kane (9) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between England and Congo in Atlanta, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Butch Dill) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - šport - futbal - šestnásťfinále - Anglicko - KDR - Konžská - demokratická - republika - DR - Kongo

    „Chceme vás informovať, že náš tréner prišiel o otca. Vyjadrujeme mu úprimnú sústrasť,“ uviedol tlačový hovorca na záver konferencie. Pre DR Kongo sa prehrou s Anglickom skončilo účinkovanie na MS.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Belgickí futbalisti Youri Tielemans a Leandro Trossard v zápase proti Senegalu na MS 2026.
    Belgickí futbalisti Youri Tielemans a Leandro Trossard v zápase proti Senegalu na MS 2026.
    Deň 21 na MS: Belgičania sa skoro pobili, tréner bol za blázna. Všetko zmenili tri minúty
    Miroslav Kováčikdnes 09:30
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Belgickí futbalisti Youri Tielemans a Leandro Trossard v zápase proti Senegalu na MS 2026.
    Belgickí futbalisti Youri Tielemans a Leandro Trossard v zápase proti Senegalu na MS 2026.
    Deň 21 na MS: Belgičania sa skoro pobili, tréner bol za blázna. Všetko zmenili tri minúty
    Miroslav Kováčikdnes 09:30
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    Domov»MS vo futbale 2026»Nečakané oznámenie po prehre s Anglickom na MS. Tréner sa dozvedel o rodinnej tragédii