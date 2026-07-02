Nečakané oznámenie po prehre s Anglickom na MS. Tréner sa dozvedel o rodinnej tragédii

Tlačový hovorca futbalovej reprezentácie DR Konga informoval o úmrtí otca hlavného trénera na tlačovej konferencii po stredajšom zápase šestnásťfinále MS s Anglickom (1:2).
Tréner Sebastien Desabre vyzeral byť mierne zaskočený, následne sa stručne poďakoval a odišiel.
Podľa DPA nie je jasné, či Desabre už predtým vedel o úmrtí otca alebo počul túto správu prvýkrát.
Fotogaléria zo zápasu Anglicko - DR Kongo na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
„Chceme vás informovať, že náš tréner prišiel o otca. Vyjadrujeme mu úprimnú sústrasť,“ uviedol tlačový hovorca na záver konferencie. Pre DR Kongo sa prehrou s Anglickom skončilo účinkovanie na MS.
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