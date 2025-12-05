Nemecká plavkyňa prekonala rekord šampionátu. Najlepší zápis zdolal aj Francúz

Isabel Goseová.
Isabel Goseová. (Autor: X/European Aquatics)
TASR|5. dec 2025 o 20:48
Striebro získala Simona Quadarellová, bronz si odniesla Maya Wernerová.

Nemecká plavkyňa Isabel Goseová sa stala majsterkou Európy v disciplíne 800 m voľný spôsob. Na podujatí v poľskom Lubline v piatok zvíťazila v rekorde šampionátu 8:01,90 min.

Striebro získala Simona Quadarellová z Talianska, bronz si odniesla Goseovej krajanka Maya Wernerová.

V rekorde ME triumfoval aj Francúz Maxime Grousset na 100 m motýlik, ktorý dosiahol čas 48,10 s. Medzi ženami sa v rovnakej disciplíne tešila zo zisku zlata Martine Damborgová z Dánska.

V disciplíne 100 m znak si zlato vybojovali Talian Thomas Ceccon a britská plavkyňa Lauren Coxová, na 200 m prsia triumfovali španielsky reprezentant Carles Coll Marti a Nemka Anna Elendtová.

ME v krátkom bazéne v poľskom Lubline - finále:

Muži:

100 m znak: 1. Thomas Ceccon (Tal.) 49,29 s, 2. Mewen Tomac (Fr.) 49,46, 3. Oliver Morgan (V.Brit.) 49,68

200 m prsia: 1. Carles Coll Marti (Šp.) 2:00,86 min., 2. Caspar Corbeau (Hol.) 2:01,27, 3. Luka Mladenovic (Rak.) 2:02,48

100 m motýlik: 1. Maxime Grousset (Fr.) 48,10 s - rekord šampionátu, 2. Noe Ponti (Švaj.) 48,11, 3. Michele Busa (Tal.) 49,21

Ženy:

100 m znak: 1. Lauren Coxová (V.Brit.) 56,51 s, 2. Maaike de Waardová (Hol.) 56,62, 3. Nina Holtová (Nem.) 56,72

200 m prsia: 1. Anna Elendtová (Nem.) 2:18,16 min., 2. Angharad Evansová (V.Brit.) 2:18,90, 3. Kotryna Teterevkovová (Lit.) 2:19,30

800 m voľný spôsob: 1. Isabel Goseová (Nem.) 8:01,90 min. - rekord šampionátu, 2. Simona Quadarellová (Tal.) 8:03,00, 3. Maya Wernerová (Nem.) 8:14,41

100 m motýlik: 1. Martine Damborgová (Dán.) 55,52 s, 2. Tessa Gieleová (Hol.) 55,55, 3. Louise Hanssonová (Švéd.) 55,69

