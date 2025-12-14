Severský tím potvrdil formu a opanoval Švajčiarske hokejové hry. Zdolal aj Čechov

Tabuľku ovládli so ziskom ôsmich bodov.

Reprezentácia Švédska vyhrala Švajčiarske hokejové hry. V nedeľnom priamom súboji o prvenstvo na turnaji, zaradenom do Euro Hockey Tour, vyhrali „tri korunky“ v Zürichu nad Českom hladko 5:0.

Tabuľku ovládli so ziskom ôsmich bodov, Česi skončili druhí so šiestimi.

Severania vyhrali aj svoj šiesty duel v prebiehajúcej edícii EHT a nadviazali na triumf z novembrových Fínskych hier.

Švajčiarske hokejové hry:

Česko - Švédsko 0:5 (0:1, 0:0, 0:4)

Góly: 9. Sörensen, 42. Petersson, 48. Hugg, 58. Lindholm, 58. Rasmussen

Tabuľka seriálu Euro Hockey Tour


Reprezentácie

    dnes 14:52
