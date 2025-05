Úspešná sezóna ho opäť vyniesla na trón. Ženy našli novú kráľovnú

„Veľmi si to vážim, pretože je to ocenenie za rok 2024, kedy som vlastne nič nevyhral a dokonca som bol na operácii s kolenom, čiže sezóna sa vôbec nevyvíjala dobre. O to väčšiu hodnotu to pre mňa má.

Keď som si otvoril zoznam ocenených, tak sú tam veľké mená a chvíľkami nemôžem uveriť, že som vôbec tam a nie to obhájiť to. Mám obrovskú radosť,“ povedal Ihnát po prebraní ocenenia.

Pre 25-ročnú Šepeľovú je to premiérové ocenenie, v predchádzajúcej sezóne bola súčasťou Tchalou Volley.

„Ja si to veľmi vážim, pretože pre mňa je to veľká pocta prebrať to po takých hráčkach, ako boli predo mnou. Taktiež je to veľká zodpovednosť do budúcna, pretože sa asi odo mňa teraz bude očakávať trochu viac, aby som dokázala niečo na ihrisku.

Ja sa na to teším a veľmi si to vážim. Prestúpila som do belgickej ligy, kde sa mi tréner začal venovať a aj ja som si vstúpila do svedomia, začala som na sebe viac makať. Myslím si, že za toto všetko zmena prístupu," vyjadrila sa Šepeľová k oceneniu

Cenu fanúšika si odniesla tiež víťazka ženskej kategórie, u mužov uspel hráč Rieker UJS Komárno Peter Mlynarčík.

Najlepším trénerom medzi mužmi sa stal Robin Pělucha z majstrovského VKP FTVŠ UK Bratislava a medzi ženami triumfoval Michal Mašek, reprezentačný kouč Sloveniek. Trinástykrát v kariére ocenili za najlepšieho rozhodcu Juraja Mokrého.

„Veľmi si vážim podporu Asociácie volejbalových rozhodcov a zástupcov SVF, že sa rozhodcovia zo Slovenska dostávajú na svetové podujatia. Pevne verím, že zdravie mi umožní, aby som tento rok nemusel končiť,“ uviedol pri preberaní ocenenia.