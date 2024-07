Vaľo získal pre Slovensko prvé body, v cieli v Podhájskej bol na pódiu

V najlepšej trojke preťal cieľovú pásku domáci jazdec Roman Vaľo, za čo získalo Slovensko prvé tohtoročné body do Nations Cupu.

PODHÁJSKA. Francúzsky reprezentant Alex Bouquet vyhral 2. etapu podujatia Medzinárodné dni cyklistiky. Bol najrýchlejší v hromadnom špurte so štartom a cieľom v Podhájskej.

"Bola to tímová práca, ďakujem chalanom aj nášmu realizačnému tímu. Celú etapu sme usilovne pracovali, v závere to potiahol ešte Lukáš Vranák so šprintérskym vláčikom.

Etapa nebola až tak náročná na výkon, bola však chaotická, nervózna, veľa sa padalo. Boli sme teda pripravení na rôzne variácie priebehu. Vyšlo to na mňa, Fabovi sa darilo na šprintérskych, čo je super," povedal Vaľo.

Darilo sa aj jeho krajanovi Fabianovi Wiellandovi, ktorý vyhral druhú šprintérsku prémiu, ako druhý tam bodoval ďalší Slovák, Samuel Fedor.