Suverénny výkon českých reprezentantiek. Severský súper nemal šancu

České florbalistky vyhrali vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v Ostrave nad Nórskom 9:2 a deviatykrát za sebou postúpili medzi najlepšie štyri tímy. O 19.30 h čakal štvrťfinálový duel aj slovenské reprezentantky proti favorizovaným Švajčiarkam.
Obhajkyne bronzu z minulého šampionátu sa v sobotňajšom semifinále stretnú v Ostravar Aréne s víťazom piatkového duelu medzi Fínskom a Dánskom.
Pred rekordnou návštevou turnaja 5129 divákov dnes dvakrát skórovala Nela Jiráková, po tri body za gól a dve asistencie si pripísali Barbora Husková, Karolína Klubalová a Šárka Staňková.
Úvodné čestné buly vhodili vodný slalomár Lukáš Rohan a BMX cyklistka Iveta Miculyčová. Nórky odolávali do polovice úvodnej tretiny, keď za brankárkou Theou Kristine Ekholtovou skončila strela Jirákovej z polovice ihriska.
V 29. zápase na svetových šampionátoch si obrankyňa švédskeho Endre pripísala jubilejný 10. gól.O 119 sekúnd vyrovnala strelou pod hornú žŕdku Sofie Kristiansenová. Pri vylúčení Nikoly Šterekovej mala v oslabení možnosť skórovať Anna Brucháčková, ale rovnako ako jej ďalšiu šancu ju zlikvidovala Ekholtová.
V čase 16:02 vrátila vedenie domácim Vendula Beránková.
V 23. minúte zvýšila český náskok strelou o pravú žŕdku Klubalová. Za dve a pol minúty po ďalšej asistencii najproduktívnejšej českej hráčky na turnaji Staňkovej skórovala Brucháčková a v 27. minúte využila presilovku Husková.
V čase 31:42 upravila na 6:1 Michaela Mechlová a 99 sekúnd pred druhou prestávkou dovŕšila ďalšiu spoluprácu Brucháčkovej a Klubalovej svojím druhým gólom v zápase obrankyňa Jiráková.
V tretej tretine po 38 sekundách usmernila Staňková bekhendom pri pravej žŕdke za Ekholtovú pas Brucháčkovej a s deviatimi gólmi na jednom MS vytvorila nový český rekord. Prekonala Denisu Ratajovú (2019) a Brucháčkovú (2023), ktoré strelili po osem gólov.
V 58. minúte rozdiel ešte navýšila Vanessa Rebecca Keprtová, porážku Nórska zmiernila Kine Hedlund Eriksenová.
MS žien vo florbale - štvrťfinále: