Suverénny výkon českých reprezentantiek. Severský súper nemal šancu

Češky deviatykrát za sebou postúpili medzi najlepšie štyri tímy.

České florbalistky vyhrali vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v Ostrave nad Nórskom 9:2 a deviatykrát za sebou postúpili medzi najlepšie štyri tímy. O 19.30 h čakal štvrťfinálový duel aj slovenské reprezentantky proti favorizovaným Švajčiarkam.

Obhajkyne bronzu z minulého šampionátu sa v sobotňajšom semifinále stretnú v Ostravar Aréne s víťazom piatkového duelu medzi Fínskom a Dánskom.

Pred rekordnou návštevou turnaja 5129 divákov dnes dvakrát skórovala Nela Jiráková, po tri body za gól a dve asistencie si pripísali Barbora Husková, Karolína Klubalová a Šárka Staňková.

Úvodné čestné buly vhodili vodný slalomár Lukáš Rohan a BMX cyklistka Iveta Miculyčová. Nórky odolávali do polovice úvodnej tretiny, keď za brankárkou Theou Kristine Ekholtovou skončila strela Jirákovej z polovice ihriska.

V 29. zápase na svetových šampionátoch si obrankyňa švédskeho Endre pripísala jubilejný 10. gól.O 119 sekúnd vyrovnala strelou pod hornú žŕdku Sofie Kristiansenová. Pri vylúčení Nikoly Šterekovej mala v oslabení možnosť skórovať Anna Brucháčková, ale rovnako ako jej ďalšiu šancu ju zlikvidovala Ekholtová.

V čase 16:02 vrátila vedenie domácim Vendula Beránková.

V 23. minúte zvýšila český náskok strelou o pravú žŕdku Klubalová. Za dve a pol minúty po ďalšej asistencii najproduktívnejšej českej hráčky na turnaji Staňkovej skórovala Brucháčková a v 27. minúte využila presilovku Husková.

V čase 31:42 upravila na 6:1 Michaela Mechlová a 99 sekúnd pred druhou prestávkou dovŕšila ďalšiu spoluprácu Brucháčkovej a Klubalovej svojím druhým gólom v zápase obrankyňa Jiráková.

V tretej tretine po 38 sekundách usmernila Staňková bekhendom pri pravej žŕdke za Ekholtovú pas Brucháčkovej a s deviatimi gólmi na jednom MS vytvorila nový český rekord. Prekonala Denisu Ratajovú (2019) a Brucháčkovú (2023), ktoré strelili po osem gólov.

V 58. minúte rozdiel ešte navýšila Vanessa Rebecca Keprtová, porážku Nórska zmiernila Kine Hedlund Eriksenová.

MS žien vo florbale - štvrťfinále:

Česko - Nórsko 9:2 (2:1, 5:0, 2:1)

