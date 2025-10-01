Dotyky stáli Slovenky lepší výsledok, mužom medailu nepriniesla ani bezchybná jazda

MS vo vodnom slalome 2025
Hliadky 3xK1 - ženy:
1.
Česko
G. Satková, L.Nesnídalová, A. Galusková
103,22 s (0)
2.
Nemecko
R. Funková, E. Liliková, E. Apelová
+ 3,26 (2)
3.
Slovinsko
E. Hočevarová, A. Novaková, L. Novaková
+ 4,51 (0)
10.
Slovensko
S. Stanovská, Z. Paňková, E. Luknárová
+ 13,60 (4)
Hliadky 3xK1 - muži:
1.
Francúzsko
T. Castryck, B. Renia, A. Delassus
95,30 s (0)
2.
Japonsko
J. Muto, J. Tanaka, K. Adači
+ 0,06 (0)
3.
Veľká Británia
B. Haylett, J. Dickson, J. Clarke
+ 0,10 (0)
4.
Slovensko
J. Grigar, M. Halčin, A. Gošenica
+ 2,05 (0)
PENRITH. Slovenské kajakárky skončili desiate v tímovej súťaži na MS vo vodnom slalome v austrálskom Penrithe.
O jednu pozíciu tak vylepšili predošlý zápis hliadky ženskej K1 z MS 2023 v Londýne. Zlato získali Češky, ktoré predviedli jazdu bez kontaktu s bránkou a na druhé Nemecko mali náskok 3,26 sekundy.
Slovenky vyrazili na trať ako tretie v poradí Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová a Zuzana Paňková.
Dotyky mali na protiprúdnej sedmičke (Stanovská) a dvanástej bránke (Luknárová). Na Češky stratili 13,60 sekundy, od bronzového Slovinska ich delilo 9,09 s.
V súťaži mužov skončili Slováci štvrtí. Trio Jakub Grigar, Martin Halčin a Adam Gonšenica predviedlo jazdu bez dotyku a na víťazné Francúzsko stratili 2,05 sekundy.
Slováci sa popasovali so všetkými náročnými pasážami trate vrátane záverečných dvoch bránok, keď prišla priamo po skoku jedna zelená a následne protiprúdna.
Práve v tejto časti však stratili najviac času, a to až 2,68 sekundy - na treťom medzičase na tom boli o 63 stotín lepšie ako Francúzi.
„S tou dnešnou jazdou môžeme byť celkom spokojní, od hora dole sme robili maximum. Až na jednu drobnú chybu, ktorá nás stála trocha času, ale ťažko povedať, či by sme bez nej mali medailu," povedal po pretekoch Grigar.
Krátko pred štartom si vymenil pozíciu s Halčinom. "Dobrá jazda, myslím si, že sme si to aj patrične užili, prejazdy boli fajn. Pred štartom sme urobili malú zmenu a Kubo to tentokrát otváral. Ktovie, ako by to dopadlo bez chybičky,“ zhodnotil Halčin.
Spokojný bol aj Gonšenica: „Dobre nám to kĺzalo, splnili sme, čo sme si povedali pred štartom. Až na ten posledný úsek.“
Najlepšia trojka sa zmestila do jednej desatiny sekundy a senzačný výsledok predviedli Japonci, ktorí získali striebro so stratou 0,06 s.
Pre krajinu vychádzajúceho slnka ide o vôbec prvý cenný kov na tomto podujatí. Bronz brala Veľká Británia, na ktorú chýbalo Slovákom 1,95 sekundy.