Dôsledky choroby sa u Volka naplno prejavili. Spokojný s výkonom nebol ani Baluch, Dömötör mal smolu

Škoda. Trochu ma to mrzí, lebo môj rozbeh bol naozaj rýchly a bola šanca postúpiť z neho aspoň s časom. Vydal som však zo seba všetko a 14. miesto na svete, dve pozície za postupom, nie je zlé.

Z behu, v ktorom štartoval Dömötör, sa do semifinále dostali priamo prvý Christopher Bailey z USA (45,70), druhý Patrik Simon Enyingi z Maďarska (46,23) a časom aj tretí Austrálčan Cooper Sherman (46,52).

Dúfam, že zimný posun na hladkých 400 metrov pretavím aj do posunu a kvalitných časov na prekážkach a prvý raz pokorím 50-skundovú hranicu," povedal podľa oficiálnej stránky Slovenského atletického zväzu (SAZ) Dömötör, ktorý v tohtoročnej halovej sezóne zlepšil slovenský rekord na úroveň 46,61.

Baluch dobehol s výrazným odstupom za postupujúcou dvojicou. Zvíťazil Brazílčan Matheus Lima v juhoamerickom rekorde 45,79, druhý skončil Švajčiar Lionel Spitz výkonom 46,79.

"S časom ani s mojím behom nie som spokojný, túžil som bežať rýchlejšie. V prvej dráhe s ostrými zákrutami sa rýchlosť naberá ťažko, no musíte to napriek tomu rozbehnúť poriadne, aby ste mali pri zbiehaní čo najlepšiu pozíciu. Tentoraz to bolo náročné," pripustil Baluch.