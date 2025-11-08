Na Slovákov čakajú nároční súperi, príde aj na federálne derby. Slovenky začnú proti Francúzkam

Ilustračná fotografia slovenskej reprezentácie.
Ilustračná fotografia slovenskej reprezentácie. (Autor: TASR)
TASR|8. nov 2025 o 13:11
Slováci odohrajú všetky svoje skupinové zápasy v Modene.

BRATISLAVA. Slovenskí volejbalisti odštartujú svoje účinkovanie na budúcoročných majstrovstvách Európy v piatok 11. septembra súbojom proti Slovinsku v talianskej Modene (21.00 h).

V základnej A-skupine sa následne stretnú 13. septembra s Talianskom (21.05), 14. septembra s Českom (16.00), 16. septembra so Švédskom (16.00) a 17. septembra s Gréckom (16.00).

Slováci odohrajú všetky svoje skupinové zápasy v Modene. Otvárací duel šampionátu medzi úradujúcimi majstrami sveta Talianmi a Švédmi sa uskutoční 10. septembra pod holým nebom na námestí Piazza del Plebiscito v Neapole.

Zo skupiny postúpia prvé štyri tímy, vyraďovacia fáza sa bude konať v Sofii a Turíne. V prípade postupu sa Slováci stretnú v osemfinále v Turíne proti jednému z tímov C-skupiny.

Finále je na programe 26. septembra v Miláne v aréne Santa Giulia. Slovenskí reprezentanti sa na záverečnom turnaji ME predstavia dvanástykrát a po prvý raz od roku 2021.

Zloženie skupín ME mužov 2026:

A-skupina (Neapol, Modena): Taliansko, Švédsko, Slovinsko, Česko, Grécko, Slovensko

B-skupina (Sofia): Bulharsko, Severné Macedónsko, Poľsko, Ukrajina, Portugalsko, Izrael

C-skupina (Tampere): Fínsko, Estónsko, Srbsko, Belgicko, Holandsko, Dánsko

D-skupina (Kluž): Rumunsko, Lotyšsko, Francúzsko, Nemecko, Turecko, Švajčiarsko

Program Slovenska na ME mužov 2026:

11. septembra: Slovensko - Slovinsko /21.00/

13. septembra: Taliansko - Slovensko /21.05/

14. septembra: Slovensko - Česko /16.00/

16. septembra: Švédsko - Slovensko /16.00/

17. septembra: Slovensko - Grécko /16.00/

Slovenské volejbalistky budú na úvod svojho účinkovania na ME 2026 čeliť 21. augusta vo švédskom Göteborgu Francúzkam (13.00).

V hale Scandinavium, v ktorej slovenskí hokejisti získali v roku 2002 titul majstrov sveta, odohrajú aj ďalšie svoje zápasy v D-skupine. O deň neskôr 22. augusta nastúpia proti domácim Švédkam (18.00), 24. augusta sa stretnú s Chorvátkami (18.00), 25. augusta s Taliankami (16.00) a 26. augusta s Čiernou Horou (19.00).

Z každej skupiny sa prvé štyri tímy kvalifikujú do osemfinále (Istanbul a Brno), v prípade postupu by Slovenky bojovali o postup do štvrťfinále v Brne proti niektorému z tímov B-skupiny. Finálový duel sa bude konať v Istanbule. Slovenské reprezentantky sa na ME predstavia siedmykrát a po štvrtý raz za sebou.

Na šampionátoch povedú oba slovenské výbery noví reprezentační tréneri, ktorých mená sa verejnosť dozvie v pondelok 10. novembra.

Zloženie skupín na ME žien 2026:

A-skupina (Istanbul): Turecko, Lotyšsko, Poľsko, Nemecko, Slovinsko, Maďarsko

B-skupina (Brno): Česko, Rakúsko, Srbsko, Ukrajina, Bulharsko, Grécko

C-skupina (Baku): Azerbajdžan, Portugalsko, Holandsko, Belgicko, Rumunsko, Španielsko

D-skupina (Göteborg): Švédsko, Čierna Hora, Taliansko, Francúzsko, SLOVENSKO, Chorvátsko 

Program Sloveniek v D-skupine ME:

21. augusta: Francúzsko - Slovensko /13.00/

22. augusta: Slovensko - Švédsko /18.00/

24. augusta: Chorvátsko - Slovensko /18.00/

25. augusta: Taliansko - Slovensko /16.00/

26. augusta: Slovensko - Čierna Hora /19.00/

