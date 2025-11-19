Oba bratislavské tímy postúpili v Slovenskom pohári. Súperom nedovolili ani set

Na snímke volejbalistky tímu Slávia Kooperativa EU Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|19. nov 2025 o 22:09
Slávia si na domácej palubovke poradila s Pezinkom hladko 3:0.

BRATISLAVA. Volejbalistky bratislavského Slovana zvíťazili 3:0 na sety aj v stredajšej štvrťfinálovej odvete Slovenského pohára v Novom Meste nad Váhom.

Popri obhajkyniach triumfu v súťaži postúpil do semifinále aj druhý bratislavský tím, Slávia si na domácej palubovke poradila s Pezinkom hladko 3:0.

Niké Slovenský pohár - odvety štvrťfinále:

VK Nové Mesto nad Váhom - VK Slovan Bratislava 0:3 (-23, -14, -10)

/prvý zápas: 0:3, postúpil Slovan/

KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠVK Pezinok 3:0 (8, 16, 26)

/prvý zápas: 3:0, postúpila Slávia/

Volejbal

    dnes 22:09
