Slovenky čaká Zlatá Európska liga. V nominácii sú najlepšie hráčky, vraví tréner

„Mal som možnosť vidieť hráčky podrobne – štatisticky aj na videách. Objektívne máme v nominácii tie najlepšie hráčky, aké môžeme mať. Je to mix skúsenejších hráčok a nastupujúcej generácie. Teším sa na prácu s nimi. Žiaľ, v tejto sezóne nebudeme môcť počítať s Máriou Žernovič a Nikolou Radosovou.

Mária sa ospravedlnila z dôvodu, že po náročnej operácii ramena sa stále necíti stopercentne a zo zdravotných dôvodov reprezentovať nebude. Nikola Radosová zase ukončila svoju reprezentačnú kariéru,“ uviedol tréner slovenských volejbalistiek Michal Mašek pre oficiálnu zväzovú stránku.

V prípravných dueloch si Slovenky zmerajú sily s Maďarkami na ich palubovke (24. a 25. mája). Následne ich čakajú turnaje v gréckom Kozani, doma v Bratislave a v poľskom Radome, kde našli domáce prostredie ukrajinské volejbalistky.

„V tejto chvíli je ťažké povedať, v akom zložení nastúpia ostatné družstvá. Na druhej strane, máme pokope najlepší káder, aký aktuálne môžeme mať. Možno to vyznie príliš optimisticky, ale cieľom by mal byť postup na Final Four tohto podujatia,“ zdôraznil tréner Mašek.

V realizačnom tíme je novým kondičným trénerom Richard Nemec. Miesto jedného asistenta trénera je zatiaľ v štádiu riešenia.