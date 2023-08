Vylúčenie Ruska a Bieloruska im pomohlo. Skupina je hrateľná, vraví tréner Sloveniek

Slovenské družstvo sa presunie do Belgicka, v ktorom odohrá dve stretnutia s domácim výberom. Odtiaľ následne 15. augusta odcestuje do dejiska šampionátu v estónskom Tallinne.

Zápasy so Slovinskom boli o niečom inom ako proti Maďarsku. Boli to vysoké hráčky, silné, ktoré nás preverili vo všetkom. Mne sa páčilo naše nasadenie a bojovnosť. Veľa vecí, ktoré nám fungovali budeme iba dolaďovať," dodal slovenský kouč.

"Je výborné, že tie mužstvá prišli k nám a mali sme zápasy organizované tri za sebou tak, ako to bude na šampionáte. V Belgicku odohráme iba dve stretnutia, na našu žiadosť, pretože by toho bolo príliš veľa.

Na začiatku augusta absolvovali tri stretnutia rozložené do troch dní s cieľom namodelovať rovnaký formát, aký ich čaká aj na ME. Proti Slovinsku dokázali raz zvíťaziť (3:0) a zaznamenali dve prehry (2:3, 1:2).

"Vnímame to ako vyvrcholenie našej dvojročnej práce. Nemôžeme mať nízke očakávania, pretože máme svoju kvalitu, ktorej veríme. Máme skupinu, ktorá je pre nás papierovo hrateľná. Nemáme tam dva extra silné tímy ako napríklad Srbsko. Pri neúčasti Ruska a Bieloruska sa skupiny namiešali inak a pre nás je to hrateľné.

Za formu prípravy sa dá pokladať aj Zlatá Európska liga, v ktorej Slovenky účinkovali v máji a v júni a priestor dostali aj mladšie hráčky.

Slovenské reprezentantky dokázali dvakrát zdolať Rumunky (3:1, 3:1), no proti favorizovaným Češkám si pripísali dve prehry a uhrali iba jediný set.

Šampionát vnímajú ako dar

Nahrávačka Barbora Koseková absolvovala stretnutia v Rumunsku a v Česku, no následne v Nitre dostala voľno.

"Zápasy som sledovala. Dohodli sme sa s trénerom, že dostanem voľno. Bola som rada, že priestor dostali aj mladé hráčky, pretože si myslím, že určite je to pre nich dobrá skúsenosť. Nastavené to bolo určite správne," povedala skúsená reprezentantka, podľa ktorej je účasť na záverečnom turnaji odmenou pre celý tím:

"Treba sa na zápasy dobre nastaviť. Určite je to rešpekt hrať majstrovstvá Európy, zároveň aj výborná skúsenosť. Musíme sa uvoľniť a dať do toho všetko. Pre nás je to aj taký dar, že tam môžeme ísť a užiť si to."