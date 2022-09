Potvrdili skvelú formu. ME by sa najlepšie mohli hrať hneď, vravia volejbalistky

"V Európskej lige sme neboli kompletné a teraz sme sa dostávali do toho viac a viac. Naša kvalita stúpala. Čiže formu máme výbornú a ME by sa najlepšie mohli hrať hneď," vravela Barbora Koseková.

"Vtedy sme nemali úplne najlepšie obdobie. V Španielsku sme hrali úplne na severe, bolo tam neuveriteľné teplo. Mali sme aj nejaké choroby, s tímom to zamávalo. Ale ten zápas nás ešte viac spojil. V Poprade nám pomohlo to, že po dlhom čase prišlo veľa ľudí."

ME sa uskutočnia v štyroch krajinách, šampionát privítajú Taliansko, Nemecko, Estónsko a semifinále a finále sa odohrá v Belgicku. Program ME je zatiaľ neznámy, žreb je naplánovaný na 16. novembra v Taliansku.

"Taliansko je veľmi atraktívne, tam by som sa rada vrátila. Nemám želanie čo sa týka zloženia skupiny, ale najlepšia by bola hrateľná skupina. No chcela by som v nej nejaký tím, kde mám aj bývalé spoluhráčky. Nevidíme sa často počas sezóny, takže to by ma potešilo," povedala Koseková.

Triumf v skupine potešil aj prezidenta zväzu Mareka Rojka:

"Výkony dievčat boli konzistentné a bolo dôležité, ako zvládli zápasy po prehre v Španielsku. V dnešnej dobe znamená toto umiestnenie veľa. Ideme riešiť financie so štátom a postavenie v rebríčku, ktoré toto družstvo bude mať, je vyššie. Týmto výsledkom zabezpečia, aby sme mohli náš volejbal posúvať."