Slovenské volejbalistky začali kvalifikáciu víťazne, na úvod zdolali Lotyšsko

Michal Mašek, tréner SR: "Prvé dva sety boli z našej strany dominantné, no v treťom začali Lotyšky riskovať a my sme boli nedôslední. Podstatné je, že sme domáci zápas zvládli a už sme mysľou v Španielsku. Čaká nás druhé stretnutie v skupine a myslím si, že bude kľúčové. Budeme nastavení na to tak, aby sme ho zvládli a uhrali, čo najlepší výsledok, chceme vyhrať. Na záver chcem poďakovať všetkým divákom, ktorí nás dnes prišli povzbudiť."

Karin Palgutová, kapitánka SR: "Kvalitu súpera sme poznali a vedeli sme, že to nebude úplne náš level. Bolo ťažké sa koncentrovať a byť dôslednejší, aby sme Lotyšky zdolali. Treba ísť postupne od zápasu k zápasu, preto sa teraz sústredíme na ďalšie stretnutie."

Karin Šunderlíková, hráčka SR: "Myslím si, že prvé dva sety mali hladký priebeh, no v treťom sme sa trápili. Nechali sme sa uniesť výkonom Lotyšiek, na čo si musíme dávať pozor a nemôžem sa nám to v nasledujúcich zápasoch stávať."