Slovenské volejbalistky myslia na Final Four. Urobíme maximum, hovorí tréner Mašek

BRATISLAVA. Slovenské volejbalové reprezentantky vyhrali oba domáce zápasy Zlatej Európskej ligy a majú reálnu šancu postúpiť na turnaj Final Four. Slovenky v Bratislave bez straty setu triumfovali najprv v piatok nad Azerbajdžanom a v nedeľu ešte suverénnejšie uspeli v Gopass Aréne nad Čiernou Horou. Trénera Michala Mašeka potešilo splnenie cieľa a verí, že sa družstvo pobije o účasť medzi najlepšou štvoricou tohtoročnej súťaže.

Tím sa mohol už tradične spoľahnúť na kapitánku Karin Palgutovú, ktorá v oboch dueloch patrila k najviac bodujúcim hráčkam.

„Myslím si, že sme si to nemohli ani lepšie predstaviť. Ja som nadmieru spokojná. Myslím si, že aj diváci mali dobrý zážitok. Vždy milujem hrať doma. Ľudia prídu a povzbudzujú nás. Je to veľmi dôležité, pretože nám to dodáva energiu a chcenie, aby sme zápasy hrali dobre a vyhrali ich,“ uviedla 32-ročná smečiarka. „Bol to náš cieľ. Ja som rád, keď ich plníme. Vyhrali sme dvakrát 3:0 a verím, že sme potešili divákov. Sme radi, že sme mohli hrať doma v Bratislave. Spojenie s mužskými zápasmi malo svoj náboj a kvalitu,“ povedal kormidelník.

Slovenky majú po štyroch dueloch na konte deväť bodov za tri víťazstvá a jednu prehru. Vďaka dvom triumfom sa dostali na 3. miesto v tabuľke a živia šancu na Final Four. „Je reálna, ale bude to nesmierne náročné. Ukrajina a Švédsko sú skvelé tímy. Ukrajina hrá povedzme doma, takže budeme to mať ešte o to ťažšie. Urobíme však maximum. Uvidíme, čo sa podarí. Ja verím, že družstvo bude rásť a pobijeme sa reálne o Final Four,“ zdôraznil Mašek.

Reprezentantky Slovenska ukončia základnú časť súťaže koncom týždňa v poľskom Radome, kde našli domáce prostredie ukrajinské volejbalistky. Tie sú na čele tabuľky s plným počtom bodov a so Slovenkami sa stretnú v nedeľu od 17.00 h. Predtým čaká slovenský ženský tím ešte v sobotu od 19.00 h družstvo Švédska, ktoré obhajuje titul z minulého roka a koncom júna hostí Final Four. „Zápas s Ukrajinkami bude veľmi ťažký, lebo tie vyhrali všetky stretnutia a myslím si, že momentálne v tejto našej Európskej lige sú najlepšie. Švédky majú svoje opory, ale niektoré hráčky tam nie sú. Samozrejme, máme cieľ získať nejaké body, čiže ideme do toho naplno,“ povedala Nina Herelová. Nadviazala na ňu Palgutová: „Určite to bude iná úroveň ako tento víkend. Jediné, čo môžeme urobiť, je znova sa skoncentrovať a pracovať celý týždeň. Zároveň sa aj takticky výborne pripraviť a skúsiť tam vyhrať.“ Tím Mašeka hral so Švédkami vlani práve v Gopass Aréne a severanky uspeli 3:0. Duel vtedy zvládli bez straty setu aj vďaka výkonu svojej najväčšej hviezdy a univerzálky Isabelly Haakovej, ktorá dosiahla celkovo 27 bodov.

„Ona je najlepšou volejbalistkou sveta. Mám pocit, že ona, keď sa rozhodne mať dobrý deň, bude to pre nás komplikované. Ale aj najlepším hráčkam sa môže občas nedariť. Ak sa to stane, musíme to využiť. Určite sa na to pripravíme. Znova sa skúsime skoncentrovať a pokúsiť sa odstrániť chyby, ktoré sme urobili minulý rok. Dúfam, že sa nám to podarí,“ uviedla kapitánka. „Na Isabelle sa môžeme sústrediť ako chceme. Ona si pri rýchlych nahrávkach proti akémukoľvek tímu robí svojich sedemdesiat percent. Tam je šanca dobre ich zatlačiť a ubrániť ostatné. Ale na ňu sa sústrediť nemá veľký zmysel, pretože to je úplne jedno, kto je na druhej strane,“ skonštatoval Mašek. vyzdvihol atmosféru: „Fantastická, my ďakujeme každému, kto prišiel na zápas, verím, že sme ich potešili. Tí, ktorí neprišli, prídu nabudúce a budú mať volejbal radi a budú fandiť.“ Blokárka Herelová už ukončila klubovú kariéru, ale aj pre augustový svetový šampionát si ešte aktívnu činnosť predĺžila v najcennejšom drese.