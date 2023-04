Na Pohár Hildy Mazúrovej sa zapíšu ako prvé. Tréner Slávie EU sa po sérii lúčil

V prvom prehrali hráčky VKP 1:3, druhý bol ešte napínavejší. Družstvo Pavla Bernátha viedlo 1:0 aj 2:1, no napokon prehralo v päťsetovej dráme.

Slávistky zvládli tretí finálový zápas bez straty setu, no prvé dve stretnutia boli vyrovnanejšie.

Našou najlepšou hráčkou zápasu bola kapitánka Ema Magdinová, ktorá si to zaslúžila za svoje výkony počas celej série. Je dosť možné, že tento duel bol pre mňa pre nasledujúci ročník alebo dvojročník nateraz posledným na slovenských palubovkách," zhodnotil Matušov.

"Mrzí nás, že sme zakopli vo finále Slovenského pohára. To bolo ovplyvnené aj zdravotným stavom, ale ročníku sme dali zlatú bodku a to nás teší. Kľúčom k úspechu bol náš servis a hráčky z lavičky. Bolo náročné získať tento titul, keďže máme mladučký tím."

Prvé dva zápasy sa rozhodli až v piatich setoch, no oba zvládol lepšie vyššie postavený tím po základnej časti. Družstvo Rastislava Filípeka potom zvládlo aj tretí duel po výsledku 3:1.

Tréner hostí Juraj Šujan uznal kvalitu domácich, ktoré boli len krôčik od finále. V semifinále prehrali s VKP 2:3 na zápasy.

"Rozdielovou činnosťou bol útok zo zadných zón. Blahoželám Trnave k prvej medaile, asi to tak malo byť. My však odchádzame so vztýčenou hlavou. Podávali sme v play-off výkony na hranici našich možností," uviedol Šujan.

Na celkovej piatej priečke v sezóne 2022/2023 skončili Nitrianky, šieste sú Prešovčanky, siedme hráčky Pezinka, ôsme Pirane Brusno a deviate Žilinčanky.