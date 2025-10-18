Vlaňajšie finalistky začali sezónu dvoma výhrami. Liptovský Hrádok zdolali hladko v troch setoch

BRATISLAVA. Volejbalistky KOOPERATIVA Slávia EUBA zvíťazili v zápase 2. kola Niké extraligy nad ŠKM Liptovský Hrádok hladko 3:0. Finalistky uplynulého ročníka tak začali sezónu dvomi výhrami.
Niké extraliga - 2. kolo:
VA UNIZA Žilina - ŠK ELBA Prešov 3:0 (9, 11, 21)
74 minút, rozhodovali: Jurlov a Malík, 620 divákov.
VK Nové Mesto nad Váhom - Volley project UKF Nitra 2:3 (18, -22, 13, -13, -11)
125 minút, rozhodovali: Schimpl a Kováč, 240 divákov
VIDEO: Trénerka Litpovského Hrádku hodnotí zápas
KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (20, 10, 15)
75 minút, rozhodovali: Dovičovič a Juráček, 100 divákov
VIDEO: Tréner Matušov hodnotí zápas