Vlaňajšie finalistky začali sezónu dvoma výhrami. Liptovský Hrádok zdolali hladko v troch setoch

Momentka zo zápasu 2. kola Niké extraligy vo volejbale žien KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠKM Liptovský Hrádok.
Momentka zo zápasu 2. kola Niké extraligy vo volejbale žien KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠKM Liptovský Hrádok. (Autor: TASR)
TASR|18. okt 2025 o 22:08
Žilina porazila Prešov.

BRATISLAVA. Volejbalistky KOOPERATIVA Slávia EUBA zvíťazili v zápase 2. kola Niké extraligy nad ŠKM Liptovský Hrádok hladko 3:0. Finalistky uplynulého ročníka tak začali sezónu dvomi výhrami.

Niké extraliga - 2. kolo:

VA UNIZA Žilina - ŠK ELBA Prešov 3:0 (9, 11, 21)

74 minút, rozhodovali: Jurlov a Malík, 620 divákov.

VK Nové Mesto nad Váhom - Volley project UKF Nitra 2:3 (18, -22, 13, -13, -11)

125 minút, rozhodovali: Schimpl a Kováč, 240 divákov

VIDEO: Trénerka Litpovského Hrádku hodnotí zápas

KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (20, 10, 15)

75 minút, rozhodovali: Dovičovič a Juráček, 100 divákov

VIDEO: Tréner Matušov hodnotí zápas

Tabuľka Niké extraligy žien vo volejbale

    dnes 22:08
