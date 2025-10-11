Slovanistky hladko zdolali nováčika. Úvodné kolo patrilo hosťujúcim tímom

BRATISLAVA. Volejbalistky VK Slovan Bratislava vstúpili víťazne do nového ročníka Niké extraligy.
V úvodnom kole zdolali Liptovský Hrádok na jeho palubovke 3:0. Hladký triumf bez straty setu dosiahli aj hráčky Nového Mesta nad Váhom v Prešove.
Víťazstvom hosťujúceho družstva sa skončili aj súboje UKF Nitra so Sláviou Bratislava (1:3), duel medzi ŠVK Pezinok a HIT UCM Trnava (1:3) a stopercentnú úspešnosť hostí uzavrel triumf VA UNIZA Žilina na palubovke VK Pirane Brusno (3:2).
Niké extraliga - 1. kolo:
Volley project UKF Nitra - KOOPERATIVA Slávia EUBA 1:3 (16, -27, -19, -22)
Rozhodcovia: Toman, Kohút, 252 divákov, 107 minút
ŠKM Liptovský Hrádok - VK Slovan Bratislava 0:3 (-16, -23, -13)
Rozhodcovia: Niklová, Holčík, 350 divákov, 76 minút
ŠK ELBA Prešov - VK Nové Mesto nad Váhom 0:3 (-14, -22, -21)
Rozhodcovia: Höger, Porvazník, 270 divákov, 77 minút
ŠVK Pezinok - HIT UCM Trnava 1:3 (-18, -11, 23, -21)
Rozhodcovia: Viktoríni-Lisá, Schimpl, 200 divákov, 107 minút
VK Pirane Brusno - VA UNIZA Žilina 2:3 (15, -20, 22, -10, -13)
Rozhodcovia: Malík, Mokrý, 117 minút