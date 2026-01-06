Univerzitné derby zvládla po prehre so Slovanom favorizovaná EUBA. Trnava nemala nárok

Hráčky Slávia Kooperativa EU Bratislava.
Hráčky Slávia Kooperativa EU Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|6. jan 2026 o 18:27
ShareTweet0

ELBA Prešov podľahla Piraniam z Brusna.

Volejbalistky tímu Kooperativa Slávia EUBA Bratislava zvíťazili v utorkovom stretnutí 13. kola Niké extraligy nad družstvom HIT UCM Trnava 3:0.

Druhý tím súťaže tak odpovedal na prehru v predchádzajúcom kole so Slovanom Bratislava a zlepšil svoju zápasovú bilanciu na 11:2.

Niké extraliga žien - 13. kolo

ŠK ELBA Prešov - VK Pirane Brusno 1:3 (-21, 23, -15, -14)

89 minút, rozhodovali: Smolko a Hudák, 120 divákov

ŠKM Liptovský Hrádok - VA UNIZA Žilina 0:3 (-20, -18, -15)

78 minút, rozhodovali: Andrejčák a Holčík, 250 divákov

Kooperativa Slávia EUBA Bratislava - HIT UCM Trnava 3:0 (14, 17, 14)

62 minút, rozhodovali: Pivarček a Gerboc, 100 divákov

Tabuľka Niké Extraliga žien

Volejbal

Volejbal

    Hráčky Slávia Kooperativa EU Bratislava.
    Hráčky Slávia Kooperativa EU Bratislava.
    Univerzitné derby zvládla po prehre so Slovanom favorizovaná EUBA. Trnava nemala nárok
    dnes 18:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Univerzitné derby zvládla po prehre so Slovanom favorizovaná EUBA. Trnava nemala nárok