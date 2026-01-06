Volejbalisti Myjavy sa vďaka víťazstvu dotiahli na lídra. Komárno deklasovalo Trnavu

Volejbalisti Myjavy zvíťazili v utorkovom stretnutí 10. kola Niké Extraligy nad Svidníkom 3:1.
Pripísali si tretí triumf v sérii a v tabuľke sú na 2. priečke s 23 bodmi. Strácajú tri na vedúcu Nitru a odohrali o zápas viac.
Niké Extraliga - 10. kolo
TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník 3:1 (18, 8, -22, 29)
101 minút, rozhodovali: Tiršel a Čuntala
VK MIRAD UNIPO Prešov - ŠVK Tatran Slovenská Ľupča Banská Bystrica 3:2 (-14, -24, 23, 25, 9)
120 minút, rozhodovali: Soták a Porvazník, 210 divákov
HIT MTF Trnava - RIEKER UJS Komárno 0:3 (-14, -19, -17)
61 minút, rozhodovali: Toman a Juráček, 114 divákov