Volejbalisti Myjavy sa vďaka víťazstvu dotiahli na lídra. Komárno deklasovalo Trnavu

Ilustračná fotografia. (Autor: TASR)
TASR|6. jan 2026 o 20:50
Strácajú tri body na vedúcu Nitru.

Volejbalisti Myjavy zvíťazili v utorkovom stretnutí 10. kola Niké Extraligy nad Svidníkom 3:1.

Pripísali si tretí triumf v sérii a v tabuľke sú na 2. priečke s 23 bodmi. Strácajú tri na vedúcu Nitru a odohrali o zápas viac.

Niké Extraliga - 10. kolo

TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník 3:1 (18, 8, -22, 29)

101 minút, rozhodovali: Tiršel a Čuntala

VK MIRAD UNIPO Prešov - ŠVK Tatran Slovenská Ľupča Banská Bystrica 3:2 (-14, -24, 23, 25, 9)

120 minút, rozhodovali: Soták a Porvazník, 210 divákov

HIT MTF Trnava - RIEKER UJS Komárno 0:3 (-14, -19, -17)

61 minút, rozhodovali: Toman a Juráček, 114 divákov

Tabuľka Niké extraligy mužov vo volejbale

Volejbal

    Ilustračná fotografia.
    dnes 20:50
