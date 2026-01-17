Bratislavčanky sú po triumfe na čele súťaže. Formu potvrdila aj Nitra

Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali v sobotňajšom dueli 15. kola Niké extraligy ŠVK Pezinok 3:0. Bratislavčanky sú na čele súťaže pred hráčkami Slávie Bratislava, ktoré zvíťazili doma nad tretím tímom tabuľky VA UNIZA Žilina 3:1.
Nitra si pripísala tretiu výhru za sebou, keď na domácej palubovke zdolala posledný Prešov 3:0.
Niké Extraliga žien - 12. kolo:
VK Nové Mesto nad Váhom - HIT UCM Trnava 3:1 (8, 28, -21, 16)
Trvanie: 109 minút, rozhodovali: Mokrý a Malík
Volley project UKF Nitra - ŠK ELBA Prešov 3:0 (18, 14, 13)
Trvanie: 66 minút, rozhodovali: Niklová a Holčík, 340 divákov
VK Slovan Bratislava - ŠVK Pezinok 3:0 (16, 10, 14)
Trvanie: 64 minút, rozhodovali: Juráček a Schimpl, 148 divákov
Kooperativa Slávia EUBA - VA UNIZA Žilina 3:1 (22, -22, 13, 25)
Trvanie: 114 minút, rozhodovali: Svorenčík a Gerboc, 150 divákov
ŠKM Liptovský Hrádok - VK Pirane Brusno 1:3 (-14, 18, -18, -21)
Trvanie: 110 minút, rozhodovali: Hudák a Höger, 250 divákov