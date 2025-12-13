Volejbalistky Slovana zničili svoje súperky za necelú hodinu. Nezaváhala ani Slávia EUBA

Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 na sety v sobotňajšom stretnutí 10. kola Niké extraligy žien na domácej palubovke.
Súperkám dovolili uhrať spolu len 22 bodov a duel rozhodli už za 59 minút.
Obhajkyne titulu sú tak v tomto ročníku najvyššej slovenskej ženskej súťaže naďalej stopercentné, zatiaľ čo nováčik z Liptova zaznamenal tretiu prehru za sebou.
Bratislavská Slávia ťahá sériu siedmich extraligových výhier. S Nitrou si na domácej palubovke poradila hladko 3:0 na sety.
Rovnakým výsledkom zdolala Trnava súperky z Pezinka, ktoré tak zaznamenali v najvyššej slovenskej ženskej súťaži ôsmu prehru za sebou.
Niké Extraliga žien - 10. kolo:
HIT UCM Trnava - ŠVK Pezinok 3:0 (18, 18, 20)
Dĺžka zápasu: 75 minút
Rozhodovali: Dovičovič a Juráček
Diváci: 150
Kooperativa Slávia EUBA - Volley project UKF Nitra 3:0 (13, 15, 15)
Dĺžka zápasu: 70 minút
Rozhodovali: Gerboc a Schimpl
Diváci: 100
VK Slovan Bratislava - ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (10, 6, 6)
Dĺžka zápasu: 59 minút
Rozhodovali: Viktoríni-Lisá, Svorenčík
Diváci: 125