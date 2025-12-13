Volejbalistky Slovana zničili svoje súperky za necelú hodinu. Nezaváhala ani Slávia EUBA

Volejbalistky VK Slovan Bratislava.
Volejbalistky VK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|13. dec 2025 o 22:02
ShareTweet0

Výhru 3:0 na sety zaznamenali aj hráčky HIT UCM Trnava.

Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 na sety v sobotňajšom stretnutí 10. kola Niké extraligy žien na domácej palubovke.

Súperkám dovolili uhrať spolu len 22 bodov a duel rozhodli už za 59 minút.

Obhajkyne titulu sú tak v tomto ročníku najvyššej slovenskej ženskej súťaže naďalej stopercentné, zatiaľ čo nováčik z Liptova zaznamenal tretiu prehru za sebou.

Bratislavská Slávia ťahá sériu siedmich extraligových výhier. S Nitrou si na domácej palubovke poradila hladko 3:0 na sety.

Rovnakým výsledkom zdolala Trnava súperky z Pezinka, ktoré tak zaznamenali v najvyššej slovenskej ženskej súťaži ôsmu prehru za sebou.

Niké Extraliga žien - 10. kolo:

HIT UCM Trnava - ŠVK Pezinok 3:0 (18, 18, 20)

Dĺžka zápasu: 75 minút

Rozhodovali: Dovičovič a Juráček

Diváci: 150

Kooperativa Slávia EUBA - Volley project UKF Nitra 3:0 (13, 15, 15)

Dĺžka zápasu: 70 minút

Rozhodovali: Gerboc a Schimpl

Diváci: 100

VK Slovan Bratislava - ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (10, 6, 6)

Dĺžka zápasu: 59 minút

Rozhodovali: Viktoríni-Lisá, Svorenčík

Diváci: 125

Tabuľka Niké Extraliga žien

Volejbal

Volejbal

    Volejbalistky VK Slovan Bratislava.
    Volejbalistky VK Slovan Bratislava.
    Volejbalistky Slovana zničili svoje súperky za necelú hodinu. Nezaváhala ani Slávia EUBA
    dnes 22:02
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Volejbalistky Slovana zničili svoje súperky za necelú hodinu. Nezaváhala ani Slávia EUBA