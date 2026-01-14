Volejbalisti Slovana nedali súperovi žiadnu šancu. Po triumfe v odvete sú vo finále

Hráči Slovana Bratislava sa tešia z víťazstva.
Hráči Slovana Bratislava sa tešia z víťazstva. (Autor: TASR)
TASR|14. jan 2026 o 19:42
V decembri vyhrali rovnakým výsledkom aj v domácom prostredí.

Slovenský pohár vo volejbale - odveta semifinále

Tatran Banská Bystrica - Slovan Bratislava 0:3 (-18, -20, -13)

64 minút, rozhodovali: Malík a Jurlov, 150 divákov.

/prvý zápas: 0:3, do finále postúpil VK Slovan/

Volejbalisti VK Slovan Bratislava sa stali prvými finalistami Niké Slovenského pohára.

V stredajšom semifinálovom zápase zvíťazili na palubovke ŠVK Tatran Slovenská Ľupča – UMB Banská Bystrica hladko 3:0 na sety a postúpili do tretieho pohárového finále za sebou. V decembri vyhrali rovnakým výsledkom aj v domácom prostredí.

Ich finálový súper vzíde z dvojice RIEKER UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov. V prvom zápase vyhrali hráči Komárna na palubovke súpera 3:1, odveta je na programe vo štvrtok.

    Hráči Slovana Bratislava sa tešia z víťazstva.
    Hráči Slovana Bratislava sa tešia z víťazstva.
    Volejbalisti Slovana nedali súperovi žiadnu šancu. Po triumfe v odvete sú vo finále
    dnes 19:42
    dnes 19:42
