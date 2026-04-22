Ani Slávia nedokázala uspieť na vlastnej palubovke. Boj o titul je vyrovnaný

Niké extraliga žien - 2. finále
Kooperativa Slávia EUBA - VK Slovan Bratislava 1:3 (-22, 18, -20, -18)
Trvanie: 130 minút
Rozhodovali: Jurácek a Tiršel
Kooperativa Slávia: Cibulová 5, K. Matalíková 19, Földesiová 6, Siládiová 7, Hašková 17, Myersová 11, liberka Pavlíková (J. Matalíková 2, Polcíková 0, Libáková 0, Hvozdová 0)
VK Slovan: A. Fričová 7, Smiešková 8, Canedová 4, Wagnerová 22, Massariová 4, Boldocká 13, liberka S. Jančová (R. Hudecová 0, Pazúriková 0, Leneraová 3, A. Návratová 0, Palkovičová 5, Brewsterová 0)
/stav série: 1:1/
Volejbalistky VK Slovan Bratislava vyhrali v druhom zápase finálovej série play off Niké extraligy na palubovke tímu Kooperativa Slávia EUBA 3:1.
Obhajkyne titulu tak vyrovnali stav série hranej na tri víťazstvá na 1:1. Tretí duel je na programe v nedeľu o 19.00 h na palubovke Slovana.
V druhom stretnutí o konečné 3. miesto uspeli hráčky Volley project UKF Nitra nad VA UNIZA Žilina tesne 3:2. Ďalší súboj v Žiline sa odohrá v sobotu so začiatkom o 18.30 h.
Hlasy po zápase
Michal Matušov, tréner KOOPERATIVA Slávia: „Rozdielny výkon z našej strany. Slovan pozmenil zostavu aj rotáciu, viac točil hráčky. My sme sa dnes nedostali 'na koňa' tak ako v prvom zápase. Najmä v druhom, treťom a štvrtom sete. Začalo sa to drobnosťami, ktoré postupne prerástli do veľkej nepresnosti. Najväčší rozdiel bol v tom, že sme si nepomohli v medzihre, nedokázali sme sa zlepšiť a v koncovkách setov sme kopili chyby. Bolo to najmä o nás. Vyspíme sa na to a ideme bojovať ďalej.“
Pavel Bernáth, tréner VK Slovan: „Tak, play off je špecifická disciplína. Obe družstvá sa počas tých dvoch zápasov poriadne nadreli a sme tam, kde sme boli na začiatku – vymenili sme si 'vizitky' a to podstatné nás ešte len čaká. Ten pravý boj sa začne až v nedeľu.“