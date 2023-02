Volejbalová nominácia Slovenska na rok 2023, štyria hráči v národnom tíme končia

"Snažili sme sa o to, aby sme zložili mix starších a skúsenejších hráčov s mladšími, ktorí majú perspektívu do budúcna. Máme čas na to, aby sme v tejto sezóne popracovali na tom, ako by mala vyzerať naša hra v kvalifikačnom roku 2024.

Zlatá Európska liga aj druhý blok prípravy, ktorý nás čaká v auguste, budú na to výbornou previerkou," vysvetlil Vanmedegael na oficiálnom webe Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

"Som rád, že obe širšie nominácie prešli širšou a detailnou diskusiou so zohľadnením všetkých súvislostí. Pri mužoch máme nového hlavného trénera a členov realizačného tímu.

Celý proces komunikácie viedol hlavný tréner osobne so všetkými hráčmi, vrátane analýz a plánov na dve sezóny, pričom prešiel osobne cez tridsať hráčov. Analyzoval aj viacero hráčov na nahrávačskom poste v našej extralige.

Tomáš Kriška v reprezentácii končí

Prišiel čas aj na ukončenie pôsobenia niektorých hráčov, ktorí v reprezentácii odohrali niekoľko rokov. Niektoré posty sú smerované viac k mladým hráčom bez nejakých prekážok v profesionálnej kariére," uviedol prezident SVF Marek Rojko.

V reprezentačnej kariére už nepokračuje Tomáš Kriška, no v najbližších dvoch rokoch ešte budú pomáhať mladým hráčom veteráni Matej Paták a Peter Michajlovič.

"Úprimne sa chcem poďakovať Tomášovi Kriškovi, ktorý spojil svoj život s reprezentáciou na dlhé roky. Obetoval sa a ukázal príkladný postoj a srdce pri reprezentovaní krajiny. Verím, že takých hráčov nájdeme aj v budúcnosti viac.