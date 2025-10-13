Vybojoval so Slovenskom účasť na budúcoročných ME. Belgičan už nie je trénerom reprezentácie

Už bývalý tréner Slovenska Steven Vanmedegael.
Už bývalý tréner Slovenska Steven Vanmedegael. (Autor: TASR)
TASR|13. okt 2025 o 14:12 (aktualizované 13. okt 2025 o 14:17)
Steven Vanmedegael skončil na vlastnú žiadosť.

BRATISLAVA. Belgičan Steven Vanmedegael už nie je trénerom slovenskej volejbalovej reprezentácie. Na lavičke tímu, ktorý si v auguste vybojoval miestenku na budúcoročné ME, skončil na vlastnú žiadosť.

Vanmedegael trénoval reprezentáciu od roku 2022, mužstvo si pod jeho vedením pripísalo 15 víťazstiev v 33 zápasoch.

„Na základe žiadosti reprezentačného trénera a jeho manažéra sme boli požiadaní o ukončenie zmluvy z rodinných dôvodov a dôvodu prerušenia kariéry volejbalového trénera, čo SVF prijala ako fakt a akceptovala,“ uviedol prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko.

SVF na svojej oficiálnej stránke informovala, že výber Vanmedegaelovho náhradníka si chce dobre premyslieť.

„V nasledujúcich týždňoch sa bude prezident SVF spolu s reprezentačnou radou touto otázkou zaoberať a veríme, že v dohľadnom čase prídeme s riešením situácie.

Družstvo mužov postúpilo na ME 2026, a preto je dôležité správne a citlivo posúdiť situáciu a vybrať nového trénera,“ dodal Rojko.

    Už bývalý tréner Slovenska Steven Vanmedegael.
    Už bývalý tréner Slovenska Steven Vanmedegael.
    Vybojoval so Slovenskom účasť na budúcoročných ME. Belgičan už nie je trénerom reprezentácie
    dnes 14:12
