Trpká prehra Slovana v Európe. V Bulharsku premárnili dvojsetový náskok

Radosť hráčov Bratislavy.
Radosť hráčov Bratislavy. (Autor: TASR)
TASR|11. nov 2025 o 19:53
ShareTweet0

Odveta je na programe v stredu 19. novembra.

Challenge Cup - 1. zápas 1. kola

Beroe Stara Zagora – VK Slovan Bratislava 3:2 (-18, -25, 17, 14, 11)

Trvanie: 114 minút

Rozhodovali: Ristovski (S. Mac.), Dragomir (Rum.)

Diváci: 750

STARA ZAGORA. Volejbalisti Slovana Bratislava nedokázali v bulharskej Starej Zagore udržať náskok dvoch setov a v prvom stretnutí 1. kola Challenge Cupu prehrali s domácim tímom Beroe 2:3.

Odveta je na programe v stredu 19. novembra o 19.30 h v Gopass aréne.

Slovanisti v úvode zaskočili hráčov tímu z krajiny úradujúcich vicemajstrov sveta. Rýchlo viedli 7:1 a v prvom sete aj o desať bodov, nakoniec ho pohodlne získali v pomere 25:18.

Druhý set priniesol už vyrovnaný boj, v dramatickej koncovke mali domáci aj setbal, no Slovan pri podaní Michala Trubača dokázal zaznamenať kľúčovú sériu troch bodov a uzavrel set na stav 27:25.

Zisk zápasového bodu za triumf v dvoch setoch sa napokon ukázal byť ako dôležitý, keďže v ďalšom priebehu domáci skvalitnili svoju hru a získali pre seba zvyšné tri sety.

Šancu zakončiť stretnutie víťazne mali slovanisti v tajbrejku, no napokon sa v ňom ani raz nedokázali dostať do vedenia a za stavu 12:11 bulharský tím ukončil duel tromi víťaznými výmenami.

Volejbal

Volejbal

    Radosť hráčov Bratislavy.
    Radosť hráčov Bratislavy.
    Trpká prehra Slovana v Európe. V Bulharsku premárnili dvojsetový náskok
    dnes 19:53
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Trpká prehra Slovana v Európe. V Bulharsku premárnili dvojsetový náskok