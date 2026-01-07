Slovan prešiel cez holandského súpera. O pokračovaní v Európe rozhodol zlatý set

Radosť hráčov Bratislavy.
Radosť hráčov Bratislavy. (Autor: TASR)
TASR|7. jan 2026 o 23:04
V prvom vzájomnom zápase Slovan vyhral doma 3:0.

Challenge Cup - odvetný zápas 2. kola

Prima Donna Kaas Huizen - VK Slovan Bratislava 3:1 (-16, 15, 23, 18) – zlatý set 10:15

Rozhodcovia: Widlarz (Ang.) a Hepp (Lux.)

Diváci: 330

Huizen: Ekeland 10, Hofhuis 1, Kleinmoedig 3, Van Tilburg 12, Westra 10, Van Garderen 4, libero Aerts (Sybrandy 22, Saada 3, Veerman 6). Tréner: A. Van Solkema.

Slovan: Fořt 12, Billich 7, Zaťko 0, Kriško 13, Šellong 2, Mlynarčík 24, libero Jakubík (L. Šabo 1, Belas 0, Marjov 11, Učeň 1). Tréner: R. Pělucha.

/prvý zápas: 0:3, Slovan postúpil do osemfinále Challenge Cupu/

Volejbalisti VK Slovan Bratislava si zahrajú osemfinále Challenge Cupu. V stredajšom odvetnom stretnutí druhého kola síce prehrali na palubovke holandského tímu Prima Donna Kaas Huizen 1:3, ale v zlatom sete zvíťazili 15:10 a tešili sa z postupu. V prvom vzájomnom zápase Slovan vyhral doma 3:0.

Ďalším súperom slovenského zástupcu v tejto súťaži bude víťaz duelu medzi Duklou Liberec a švajčiarskym Lausanne. V prvom zápase vyhral český tím 3:0, odveta je na programe vo štvrtok o 18.00 h.

