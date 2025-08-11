Talianky sú iný level, ostatné súperky hrateľné. MS budú jedinečné, vraví Šepeľová

BRATISLAVA. Už o niekoľko dní sa slovenská ženská volejbalová reprezentácia premiérovo predstaví na majstrovstvách sveta v Thajsku.
V rozhovore pre TASR sa smečiarka slovenského tímu Zuzana Šepeľová rozhovorila o príprave na svetový šampionát, vrchole jednej generácie hráčok a tiež cieľoch na tomto podujatí.
Pred takmer rokom v podstate odštartovala príprava Sloveniek na premiérovú účasť medzi svetovou elitou. Na začiatku septembra sa dozvedeli, že na základe postavenia v rebríčku sa predstavia medzi 32 najlepšími tímami.
„Pre nás všetkých to bola skvelá informácia. Pre mňa konkrétne to bolo také milé povzbudenie do ďalšej roboty. Je to niečo neskutočné, môcť sa zúčastniť a celá príprava, respektíve všetko bolo tomu prispôsobené. Je to zadosťučinenie a príležitosť, za čo sme veľmi vďačné.
Myslím si, že na nás nie je ešte taký tlak alebo si to až tak veľmi nepripúšťame, ale každým dňom, ako sa to blíži, tak to už začíname cítiť,“ povedala pre TASR smečiarka slovenského tímu Zuzana Šepeľová.
Šepeľová: Je to pre nás wow
Nielen vrchol kariéry pre jednu generáciu volejbalistiek, ale účasťou na MS majú aj garanciu na budúcoročnom záverečnom turnaji majstrovstiev Európy.
„Je to pre nás niečo také wow, pretože neviem, či to ešte vôbec niekedy zažijeme. Je to niečo jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať do konca života. Rebríček je dlhodobý a je zrkadlom systematickej práce. Myslím si, že môžeme byť za to vďačné a zaslúžili sme si to. Volejbalová sezóna je taká, že z klubov ideme rovno do národného tímu.
Posúvame sa však dopredu. Samozrejme, sú tam nejaké výkyvy vo výkonoch, ale napríklad posledné ME, kde sme skončili desiate, tak sa odzrkadľuje, že volejbal sa posúva a verím, že to bude ešte lepšie,“ zamyslela sa reprezentantka Slovenska.
Z pohľadu úspechov to nie je krátkodobý výstrel národného výberu, ale výsledok niekoľkoročnej a systematickej práce mimo iného predchádzajúcej generácie hráčok.
„Je to niečo dlhodobé, pretože aj v renkingu sa dlhodobo rátajú body. Táto generácia je vyskladaná z hráčok, ktoré si takmer všetky prešli mládežníckymi reprezentáciami. Skoro všetky hráme v zahraničných kluboch, preto je taká generácia, ktorá si myslím, že ešte môže byť úspešná. Základom je kolektív, pretože my nemáme žiadnu takú hráčku, ktorá by bola veľkou tvárou tímu. U nás bol vždy základ úspechov tímový duch a kolektív,“ vyhlásila Šepeľová.
Zažíva jeden z najúspešnejších rokov
Na podujatie v Thajsku, ktoré sa uskutoční na prelome augusta a septembra (22. augusta – 7. septembra), sa Slovenky pripravujú dlhodobo. Všetko odštartovala v závere mája Zlatá európska liga.
„V Zlatej Európskej lige nám vyšiel dobre domáci turnaj, ale v niektorých zápasoch sme nemali ideálnu formu, ktorú sa snažíme vyšperkovať teraz. Verím, že budeme hrať lepšie, ale v tom rozpoložení, po náročných klubových sezónach, sme zahrali vtedajšie maximum,“ uviedla 25-ročná volejbalistka.
Pre Šepeľovú je to podčiarknutie najúspešnejšieho roka v profesionálnej kariére, okrem účasti na MS sa stala víťazkou ankety Volejbalistka roka a z belgického Capital at work BAO Tchalou Volley sa presúva do francúzskeho Levallois Paríž Saint Cloud: „Sezóna bola dosť náročná, v play off sa nám zranili niektoré hráčky a nenaplnili sme ciele, ktoré sme si stanovili.
Som za to veľmi vďačná, je to pre mňa také, aby som ďalej na sebe pracovala. Dúfam, že sa mi v budúcnosti podarí zopakovať prvenstvo v ankete. Za Paríž som veľmi vďačná, že tam môžem ísť. Je to jeden z najlepších klubov vo Francúzsku. Ideme hrať Ligu majstrov, ktorú som ešte nehrala, takže sa teším na nový zážitok a skúsenosti.“
Teraz je však smečiarka ešte naplno koncentrovaná na reprezentačné povinnosti a blížiaci sa svetový šampionát.
„Začali sme v Liptovskom Jáne, kde to bolo fyzicky a mentálne náročné, pretože sme boli kvázi odrezané od sveta. Presunuli sme sa potom do Šamorína, kde ladíme formu a zohrávame sa.
S Ukrajinou to boli náročné prípravné zápasy, pretože to bolo tri dni po sebe, a aj keď sa prestriedali hráčky, ale ukázalo nám to, na čom môžeme stavať a že vieme bojovať s dobrými súpermi. V utorok sa presúvame do Atén, kde ešte odohráme prípravné zápasy a potom už letíme do Thajska,“ priblížila Šepeľová prípravu Sloveniek na turnaj.
V B-skupine MS si zahrajú s Talianskom, Belgickom a Kubou. „Prvý zápas s Taliankami, to je úplne iný level. Povedala by som, že to bude skôr taký zážitok, pretože môžeme naozaj iba prekvapiť a ukázať čo najlepší volejbal.
Belgicko a Kuba, to si myslím, že sú hrateľní súperi. Verím, že sa nám proti ním podarí nazbierať body,“ dodala na záver smečiarka slovenského tímu.
V prípade priaznivého postavenia v rebríčku aj na základe účinkovania na MS, sa navyše ako reálna možnosť javí účasť v kvalifikácii na olympijské hry 2028 v Los Angeles.