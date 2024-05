Slovenky živia nádej na účasť vo Final Four. Pobijeme sa o ňu, hovorí tréner

Latka je teraz nastavená vysoko aj u divákov a verím, že sa nám to podarí znovu zopakovať. Nám na ihrisku a divákom v hľadisku. Veľmi sa na to teším," povedala smečiarka francúzskeho klubu Levallois Paris St. Cloud.

Slovenky živia nádej na účasť vo Final Four, keďže v prípade dvoch víťazstiev by mohli atakovať minimálne štvrtú postupovú priečku.

"Šanca stále je, my sa o ňu pobijeme a urobíme všetko pre to, aby sme tam postúpili. Bude to však veľmi ťažké, ale pokiaľ by sme získali šesť bodov, čo je absolútny nadplán, tak je to stále reálne," poznamenal Mašek.

Vyjadril sa aj k tímom, ktorým budú Slovenky čeliť v Národnom basketbalovom centre (NBC) v piatok a nedeľu: "Sú to tímy, ktoré sú pre nás hrateľné. Nie je to Belgicko či Ukrajina.

Verím, že podáme náš najlepší možný výkon. Keď budeme koncentrovaní a nebudeme robiť lacné chyby v ľahkých situáciách, tak verím, že im dokážeme konkurovať."

VIDEO: Tréner Michal Mašek pred domácim turnajom Zlatej Európskej ligy