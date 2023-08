Výborný vstup Slovenska do šampionátu, fínske volejbalistky nedokázali uhrať ani set

Michal Mašek, tréner SR: "Veľmi dôležité a vzácne víťazstvo. Skončilo sa to 3:0, nemuseli sme hrať extra ďalšie sety, keďže turnaj je dlhý a čakajú nás ďalšie dôležité zápasy. Perfektný vstup do turnaja. Nehrali sme ideálne, mali sme problémy s ich útokmi, ktoré boli netradičné. Naše skúsenosti a pokoj nám pomohli, keďže sme nerobili paniku v druhom sete, keď sme prehrávali. V treťom sme už jasne dominovali. Druhý sa nevyvíjal najlepšie a zatlačili nás servisom. Perfektne sme však zvládli koncovku a môžeme sa tešiť na ďalšie zápasy. Proti Holandsku urobíme zmeny v zostave a skúsime zabojovať."

Barbora Koseková, nahrávačka SR: "Myslím si, že sme sa dobre nastavili, pretože prvé zápasy nie sú najľahšie a každý cíti nervozitu. Tešíme sa z víťazstva. V koncovke druhého setu sa ukázala sila družstva, čo nás nakoplo ešte viac. Myslím si, že môžeme dosiahnuť pekný výsledok a snažím sa to užiť si."

Michaela Pállová, liberka SR: "Nenazvala by som to hladkým víťazstvom, ale vstúpiť do šampionátu výhrou 3:0 je pozitívne. Cítili sme nervozitu, no podarilo sa nám skoncentrovať a dotiahli sme to do úspešného konca. Proti Holandsku budeme musieť bojovať, keďže je to jedno z najlepších družstiev."

Karin Šunderlíková, univerzálka SR: "Bol to prvý zápas, čiže sme trocha cítili nervozitu. Myslím si, že sme to však ustáli veľmi dobre a nemohli sme lepšie vstúpiť do turnaja ako víťazstvom 3:0. Zlomový bol druhý set, keď sme sa dostali z ťažkého začiatku a dokázali sme to zvrátiť."

/zdroj: JOJ Šport/