Zápas netrval ani hodinu. Slovenky deklasovali severského súpera

Nikola Radosová, smečiarka SR: "Získali sme povinné tri body, čo bol cieľ na dnes a splnili sme ho. Bolo to vyslovene o tom, aby sme si udržali koncentráciu počas celého zápasu a hrali si svoju hru. Počas voľných dní sa budeme pripravovať na ďalšie tri zápasy. Najdôležitejšie je zohrávať sa a sústrediť sa na základné veci."

Lenka Ovečková, nahrávačka SR: "Sme spokojné s výkonom, ktorý bol dnes tímový. Po ťažkej ceste zo Španielska sme sa museli skonsolidovať a myslím si, že sa nám to podarilo. Nastali straty v tíme, ale našťastie sme to zvládli. Snažili sme sa byť koncentrované. Rozprávali sme sa stále na ihrisku, aby sme nevypúšťali ani jednu loptu a mali to rýchlo za sebou."