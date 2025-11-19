Slovan ide v Európe ďalej. V odvete nedal šancu bulharskému vicemajstrovi

Challenge Cup - odvetný zápas 1. kola
VK Slovan Bratislava - Beroe Stara Zagora 3:0 (26, 21, 19)
Trvanie: 84 minút
Rozhodovali: Hladišová (ČR), Petsche (Rak.)
Diváci: 947
/prvý zápas: 2:3, VK Slovan Bratislava postúpil/
BRATISLAVA. Volejbalisti Slovana Bratislava postúpili do ďalšej fázy Challenge Cupu. Na domácej palubovke dokázali odčiniť prehru 2:3 z úvodného zápasu a v odvete zdolali bulharský tím Beroe Stara Zagora presvedčivo 3:0.
Slovan sa v osemfinále súťaže stretne s holandským Prima Donna Kaas Huizen.
Mužstvo z krajiny úradujúceho vicemajstra sveta malo v Bratislave vynikajúci vstup do zápasu. Sériou štyroch bodov naznačilo ambície uspieť aj v druhom stretnutí a postúpiť ďalej.
Šesťbodové manko však Slovan dokázal zmazať a v napínavej koncovke úvodnej časti hry vybojoval set vo svoj prospech po výsledku 28:26.
Slovenský zástupca preukázal pevnejšie nervy aj v závere druhého dejstva, ktoré napokon vyhral 25:21 a mal našliapnuté za prekvapivo hladkým triumfom.
Slovanisti sa priaznivého stavu nezľakli, tretí set zvládli v pomere 25:19 a slávili postup.