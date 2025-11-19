Slovan ide v Európe ďalej. V odvete nedal šancu bulharskému vicemajstrovi

Na snímke hráči VK Slovan Bratislava a Beroe Stara Zagora v odvetnom stretnutí 1. kola Challenge Cupu.
TASR|19. nov 2025 o 21:25
V osemfinále súťaže sa stretne s holandským Prima Donna Kaas Huizen.

Challenge Cup - odvetný zápas 1. kola

VK Slovan Bratislava - Beroe Stara Zagora 3:0 (26, 21, 19)

Trvanie: 84 minút

Rozhodovali: Hladišová (ČR), Petsche (Rak.)

Diváci: 947

/prvý zápas: 2:3, VK Slovan Bratislava postúpil/

BRATISLAVA. Volejbalisti Slovana Bratislava postúpili do ďalšej fázy Challenge Cupu. Na domácej palubovke dokázali odčiniť prehru 2:3 z úvodného zápasu a v odvete zdolali bulharský tím Beroe Stara Zagora presvedčivo 3:0.

Slovan sa v osemfinále súťaže stretne s holandským Prima Donna Kaas Huizen.

Mužstvo z krajiny úradujúceho vicemajstra sveta malo v Bratislave vynikajúci vstup do zápasu. Sériou štyroch bodov naznačilo ambície uspieť aj v druhom stretnutí a postúpiť ďalej.

Šesťbodové manko však Slovan dokázal zmazať a v napínavej koncovke úvodnej časti hry vybojoval set vo svoj prospech po výsledku 28:26.

Slovenský zástupca preukázal pevnejšie nervy aj v závere druhého dejstva, ktoré napokon vyhral 25:21 a mal našliapnuté za prekvapivo hladkým triumfom.

Slovanisti sa priaznivého stavu nezľakli, tretí set zvládli v pomere 25:19 a slávili postup.

