Domáce prostredie napokon rozhodlo. Slovan v rozhodujúcom zápase zvládol drámu proti Slávii

Volejbalistky VK Slovan Bratislava získali majstrovský titul v Niké extralige v sezóne 2025/26.
V sobotňajšom rozhodujúcom piatom stretnutí finálovej série zvíťazili doma nad tímom Kooperativa Slávia EU Bratislava 3:2 a celkovo uspeli 3:2 na zápasy.
Hráčky VA UNIZA Žilina získali bronzové medaily. V sérii o tretie miesto triumfovali 3:2 na zápasy, keď v rozhodujúcom piatom súboji na domácej palubovke zdolali Volley project UKF Nitra 3:1.
Žilinčanky vybojovali druhý cenný kov v klubovej histórii, keď obhájili bronz z minulej sezóny.
„Belasé“ získali pod novou identitou prvý titul, klub je nástupcom VKP FTVŠ UK Bratislava, ktorý triumfoval v súťaži aj pred rokom.
Finálová séria ponúkla vyrovnaný boj, v prvých štyroch zápasoch ani jeden tím nedokázal uspieť na vlastnej palubovke. Až rozhodujúce stretnutie prinieslo triumf domáceho tímu a Slovan napokon potvrdil pozíciu nasadenej jednotky po základnej časti.
Na najvyšší stupeň v súťaži tak vystúpil hneď v prvom roku svojej existencie. Jeho predchodca VKP od svojho vzniku pred sezónou 2021/22 získal jedno zlato, jedno striebro a jeden bronz.
Niké extraliga žien
Finále - 5. zápas:
VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EU Bratislava 3:2 (22, 23, -25, -18, 11)
Slovan: Fričová 13, Smiešková 5, Canedová 5, Wagnerová 18, Baijová 12, Palkovičová 25, liberka Jančová (Hudecová 1, Pazúriková 0, Massariová 0, Boldocká 1, Brewsterová 0).
Slávia EU: Myersová 15, Cibulová 2, Matalíková 26, Libáková 4, Siládiová 19, Hašková 17, liberka Pavlíková (Földesiová 1, Polcíková 0, Hvozdová 0).
Dĺžka zápasu: 143 minút
Rozhodovali: Mokrý a Juráček
Diváci: 1524
/konečný stav série: 3:2, Slovan získal titul majstra SR/
O 3. miesto - 5. zápas:
VA UNIZA Žilina - Volley project UKF Nitra 3:1 (25, -18, 20, 13)
Dĺžka zápasu: 113 minút
Rozhodovali: Malík, Höger
Diváci: 1034
/konečný stav série: 3:2, Žilina obsadila 3. miesto/
Slávia ako dlhoročný popredný klub slovenského ženského volejbalu pridal do zbierky jedenáste striebro, pričom má na konte 22 titulov a aj dve bronzové medaily, ktoré získalo v rokoch 2002 a 2003 jeho „béčko“.
Priebeh zápasu
Slovanistky vstúpili do zápasu s veľkou energiou. V prvom sete nepustili v GoPass Aréne na Pasienkoch súperky ani raz do vedenia, viedli aj o šesť bodov 13:7. Slávistky potom zabojovali, no viac ako na rozdiel dvoch bodov sa im znížiť nepodarilo.
V druhom dejstve hosťujúce hráčky získali prvý bod, no následne predviedli domáce päťbodovú šnúru a Slávistky museli opäť doťahovať. Podarilo sa im vyrovnať skóre na 11:11, potom aj na 16:16, no misky váh na svoju strany neprevážili ani raz.
V treťom sete „ekonómky“ ukázali, že nepredajú svoju kožu lacno. Úvod im nevyšiel a prehrávali 2:4, no otočili na 9:7.
Následne domáce získali päť lôpt za sebou a viedli 12:9, no ani to Slávistky nezlomilo a od stavu 15:14 opäť prevzali vedenie, ktoré držali do skóre 21:21.
V dramatickej koncovke Slovanistky nevyužili tri mečbaly, Slávistky naopak áno hneď prvý setbal. „Belasé“ nezvládnutie drámy akoby zaskočilo a v štvrtom dejstve prenechali súperkám iniciatívu.
Do stavu 9:10 držali krok, no záver setu hosťujúce hráčky ovládli, keď zaznamenali najprv dve štvorbodové šnúry a na záver aj päťbodovú.
O majstrovskom titule tak rozhodol posledný možný set posledného možného duelu. V tajbrejku Slovan rýchlo viedol 3:0 a tréner Slávistiek Matušov si musel vziať oddychový čas.
Počas výmeny strán viedli Slovanistky 8:4, no stále nebolo rozhodnuté, Slávia dokázala znížiť na 11:12. V úplnom závere však Slovanistky využili svoj prvý mečbal a mohli odštartovať oslavy.
Hlasy po zápase
Pavel Bernáth, tréner Slovana: „Bola to vyrovnaná séria, pravdepodobne si zaslúžila takéto vyvrcholenie. Šťastie sa priklonilo na našu stranu a hádam sme ukázali aj nejaké to umenie. Táto finálová séria bola iná ako minulý rok, pretože sme obhajovali titul. Niektoré z hráčok si to zažili na vlastnej koži prvýkrát a asi sme boli aj trošičku viac v úlohe favorita. Občas nám v niektorých zápasoch chýbal drive, chceli sme si to uhrať rutinou, čo nešlo. Nakoniec to bolo po obrovskom boji, tak to má byť.“
Michal Matušov, tréner Slávie EU: „V prvých dvoch setoch sme vyrobili strašne veľké množstvo nevolejbalových chýb, ktoré sa odzrkadlili, aj keď ten výkon nebol zlý. Boli to veci, ktoré v štatistike nevidno, také drobné malé súboje jeden na jeden, sieťové lopty, tam sme ťahali za kratší koniec. Následne sme vstali z popola, dostali sa na koňa, bojovali do posledného možného momentu a nebyť možno situácie za stavu 13:11 v piatom sete, ktorá sa možno mala vyhodnotiť inak, tak si to hráčky mohli rozdať na ihrisku do úplného konca. Môžem len pogratulovať Slovanu, sú majstri, mali na to postavený tím a v istých momentoch boli možno skúsenejším, lepším tímom.“
Ema Smiešková, blokárka a kapitánka Slovana: „Obhajoba titulu je vždy náročnejšia ako samotný zisk. O to viac som pyšnejšia na toto družstvo, že sme to zvládli. Ako aj minulý rok, tak aj v tomto sa rozhodlo až v piatom zápase, dokonca v tajbrejku. Bolo to o šťastí a opäť sa nám to podarilo. Titul sa možno od nás očakával, ale nevyvíjali sme zbytočne na seba nejaký veľký tlak, aby nám to nezväzovalo ruky. Skôr sme sa snažili dobre naladiť, povzbudiť, bojovať ako družstvo a myslím si, že nám to vyšlo.“
Alexandra Fričová, smečiarka Slovana: „Konečne si oddýchnem, mentálne aj fyzicky. Som vďačná za to, že sa podarilo získať titul a v podstate je mi jedno, že sme vyhrali až v piatom zápase a v piatom sete. O to viac nás to teší a o to viac sme za to radi. Mám pocit, že v každom sete rozhodovalo to, kto sa chytí na začiatku a podarí sa mu udržať to nejaké svoje manko, ktoré si vytvoril. O tom to bolo presne aj dnes.“
Prehľad majsteriek SR:
1992/93 Slávia UK Bratislava
1993/94 Slávia UK Bratislava
1994/95 Slávia UK Bratislava
1995/96 S.P.A.S.A. Žilina
1996/97 S.P.A.S.A. Žilina
1997/98 Slávia UK AJ OZAP Bratislava
1998/99 Slávia UK AJ OZAP Bratislava
1999/00 Slávia UK AJ OZAP Bratislava
2000/01 Slávia UK AJ OZAP Bratislava
2001/02 Slávia UK Bratislava
2002/03 Slávia UK Bratislava
2003/04 Slávia UK Bratislava
2004/05 VK OMS SH Senica
2005/06 VK OMS Senica
2006/07 VK OMS Senica
2007/08 Slávia UK Kúpele Dudince Bratislava
2008/09 VK Doprastav Bratislava
2009/10 VK Slávia UK Bratislava
2010/11 VK Slávia UK Bratislava
2011/12 VK Doprastav Bratislava
2012/13 VK Slávia EU Bratislava
2013/14 VK Doprastav Bratislava
2014/15 VK Slávia EU Bratislava
2015/16 VK Slávia EU Bratislava
2016/17 VK Slávia EU Bratislava
2017/18 STRABAG VC FTVŠ UK Bratislava
2018/19 VK Slávia EU Bratislava
2019/20 súťaž sa nedohrala pre pandémiu covid-19
2020/21 VK Slávia EU Bratislava
2021/22 VK Slávia EU Bratislava
2022/23 VK Slávia EU Bratislava
2023/24 VK Slávia EU Bratislava
2024/25 VKP FTVŠ UK Bratislava
2025/26 VK Slovan Bratislava