Slovan zvládol takmer 160-minútovú drámu. Súboj o titul vyvrcholí v rozhodujúcom dueli

Volejbalistky VK Slovan Bratislava zvíťazili na palubovke Kooperativa Slávia EU Bratislava 3:2 v stredajšom dramatickom štvrtom finálovom zápase play off Niké extraligy.
Stav série tak vyrovnali na 2:2 a vynútili si rozhodujúci piaty duel, ktorý je na programe v sobotu 2. mája v Gopass Aréne.
Stále platí, že v sérii doposiaľ ani raz nezvíťazil domáci tím. „Belasé“ išli do play off z prvej priečky a snažia sa obhájiť ligové prvenstvo, zatiaľ čo slávistky v prebiehajúcom ročníku vyhrali Slovenský pohár a bojujú o zisk svojho 23. majstrovského titulu.
V zápase o 3. miesto triumfovali volejbalistky Volley project UKF Nitra nad obhajkyňami bronzu VA UNIZA Žilina 3:0 a stav série vyrovnali na 2:2. Rozhodujúci duel sa bude hrať v sobotu v Žiline.
Niké extraliga žien
Finále - 4. zápas:
Kooperativa Slávia EU Bratislava - VK Slovan Bratislava 2:3 (-22, -23, 24, 22, -12)
Dĺžka zápasu: 157 minút
Rozhodovali: Malík a Mokrý
Slávia: Földesiová, Cibulová, Hašková, K. Matalíková, Siládiová, Myersová, liberka Pavlíková (J. Matalíková, Hvozdová, Libáková, Polcíková)
Slovan: Fričová, Smiešková, Baijová, Canedová, Palkovičová, Wagnerová, liberka Jančová (Boldocká, Brewsterová, Pazúriková, Massariová, Hudecová)
/stav série: 2:2/
O 3. miesto - 4. zápas:
Volley project UKF Nitra - VA UNIZA Žilina 3:0 (22, 16, 16)
Dĺžka zápasu: 78 minút
Rozhodovali: Juráček, Schimpl
/stav série: 2:2/
Hlasy po zápase
Michal Matušov, tréner Slávie: „V prvých dvoch setoch Slovan tlačil v každej hernej činnosti. My sme sa nevedeli na ničom chytiť, nebol tam zlomový moment, kde by sme sa dostali do zápasu. Začalo sa to lámať v treťom sete, kde trošku ustál tlak na podaní, vymenil som blokárku, začali sme trošku viac stredom fungovať a hra sa otočila. Dostali sme to do tajbrejku a veľká škoda, že sme to neukončili. Dúfam, že už dnes večer zdvihneme hlavy a pripravíme sa na piaty zápas. V piatom zápase to bude o mentalite, morálke, odvahe a vytrvalosti.“
Pavel Bernáth, tréner Slovana: „Sme tam, kde sme boli na začiatku letnej prípravy, obidvaja majú rovnakú šancu a v sobotu si to rozdáme. Zápas bol ako na hojdačke. My sme sa takticky pripravili, Slávia to musela riešiť, nakoniec to vyriešila a potom to boli emócie. Nesmieme začať oslavovať, musíme bojovať ďalej.“
Karolína Matalíková, hráčka Slávie: „Zápas bol veľmi náročný, keďže prvé dva sety nám nevyšli podľa našich predstáv, ale som veľmi rada, že sme to dotiahli až do tajbrejku. Ten sme síce nevyhrali, ale od polnoci myslíme na sobotný zápas a túto prehru musíme dostať z hlavy von. Po takomto päťsetovom zápase treba čo najviac zregenerovať a rozhodne aj nastavenie v hlavách. Sama neviem, prečo ani jeden tím nevyhral žiadny domáci zápas, ale dúfam, že v tom budeme ďalej pokračovať.“
Ema Smiešková, hráčka Slovana: „Bol to náročný zápas, aj po psychickej stránke, ale v šatni sme si povedali, že nemáme čo stratiť. Ukázali sme silu tímu, odvážnosť, bojovnosť a možno sme boli v niektorých situáciách pokojnejšie. Piaty set býva o šťastí a to šťastie sa priklonilo k nám. Volejbal už asi nerozhodne. Poznáme sa veľmi dobre a neviem, či by sme sa už vedeli niečím prekvapiť. Myslím, že rozhodne tímovosť.“