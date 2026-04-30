Komárno kráča za pohodlným ziskom titulu. Slovan zdolalo aj v druhom zápase

Niké extraliga mužov - 2. zápas finále
RIEKER UJS Komárno - VK Slovan Bratislava 3:0 (21, 30, 18)
Rozhodovali: Schimpl, Malík
Diváci: 700
RIEKER UJS: Smolej 12, Mačuha 10, Hulpach 10, T. Halanda 17, M. Zeman 7, M. Kasperkevič 2, libero Pati-Nagy (Goč 0, Forró 0, Sánta 0)
VK SLOVAN: Mlynarčík 12, Kriško 8, Billich 11, Zaťko 1, Trubač 13, Marjov 7, libero Jakubík (Michalovič 1, Fořt 0). Tréner: R. Pělucha
/stav série: 2:0/
Volejbalisti RIEKER UJS Komárno uspeli aj v druhom zápase finálovej série play off Niké extraligy.
Na domácej palubovke zdolali vo štvrtok obhajcu titulu VK Slovan Bratislava 3:0 a v sérii vedú 2:0.
Komárno a Slovan bojujú vo finále najvyššej súťaže o Pohár Bohumila Goliana už tretí rok za sebou.
Séria sa hrá na tri víťazné zápasy, tretie stretnutie je na programe v nedeľu 3. mája o 18.30 h v Bratislave.
Hlasy po zápase
František Ogurčák, tréner Rieker UJS: „Ja si myslím, že z našej strany to bol úžasný zápas. Klobúk dole pred tým, čo sme predviedli v druhom sete – ten comeback bol výnimočný. Takéto obraty sa nestávajú každý deň, možno raz za sezónu, a nám to vyšlo práve teraz. Tešíme sa z toho, ale veľký rešpekt patrí všetkým chalanom, ktorí odohrali výborný zápas. Pre nás je teraz najdôležitejšie zostať nohami na zemi, pretože ešte nie je koniec. Treba to dotiahnuť do víťazného konca. Vieme, že súper nám nič nedaruje, takže musíme zostať koncentrovaní. Dáme si kvalitný tréning, zregenerujeme a ideme ďalej.“
Robin Pělucha, tréner VK Slovan: „Komárno vyhralo zaslúžene. V druhom sete sme mohli zápas otočiť, ale neotočili sme ho a to podčiarklo našu nemohúcnosť. Nemohli sme sa presadiť na útoku a ani na servise. Nebol to náš deň. Musíme sa oklepať, dostať sa z toho a skúsiť to dostať z hláv. Pokúsime sa vrátiť do Komárna.“