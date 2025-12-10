Slovan pokračuje v skvelých výkonoch v Európe. Holandský súper bez šance

Challenge Cup - prvý zápas 2. kola
VK Slovan Bratislava - Prima Donna Kaas Huizen 3:0 (20, 23, 18)
Trvanie: 70 minút
Rozhodcovia: Selin (Azer.), Gurguiatuová (Rum.)
Divákov: 548
VK Slovan Bratislava: Trubač 14, Šellong 6, Marjov 11, Kriško 18, Billich 9, Zaťko 2, libero T. Patúc. Tréner: R. Pělucha.
Prima Donna Kaas Huizen: Ekeland 12, Westra 5, Kleinmoedig 8, Saada 6, Hofhuis 7, Van Grederen 1, liberá Aerts a Hansen (Olsen 0, Sybrandy 0, Van Tilburg 0, Veerman 3). Tréner:A. Van Solkema.
Volejbalisti VK Slovan Bratislava ovládli prvý zápas 2. kola Challenge Cupu s Prima Donna Kaas Huizen.
V stredajšom domácom stretnutí zvíťazili v Gopass aréne nad holandským klubom jednoznačne 3:0. Odveta na palubovke súpera je na programe 7. januára.
Slovan je posledný slovenský zástupca v európskych pohárových súťažiach. Predtým v 1. kole Challenge Cupu vyradil bulharský Beroe 2016 Stará Zagora, po prehre 2:3 na palubovke súpera následne triumfoval doma 3:0.
Hlas po zápase
Robin Pělucha, tréner VK Slovan: „Víťazstvo 3:0 nás teší. V našej hre boli pasáže, s ktorými nie som spokojný, ale zápas sme zvládli a pred odvetou si vypracovali veľmi dobrú východiskovú pozíciu. Prvý a tretí set sme mali pod kontrolou. V druhom sete sme sa zasekli v jednom postavení, ale dostali sme sa z toho a nemusel som striedať zostavu.“