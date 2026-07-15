Žreb európskych pohárov spojil Žilinu s českým majstrom. Dva tímy proti Podgorici

V sídle Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) v Luxemburgu vyžrebovali európske klubové súťaže pre sezónu 2026/27.
Hráčky VK Slovan Bratislava nastúpia v 1. kole Challenge Cupu proti čiernohorskému družstvu Budučnost Podgorica.
Volejbalistky VA UNIZA Žilina si v rovnakej súťaži zmerajú sily s českým majstrom VK Šelmy Brno, v ktorom v minulej sezóne pôsobila slovenská univerzálka Nikola Furdová.
Prvé kolo Challenge Cupu žien odohrajú 27. až 29. októbra a 3. až 5. novembra. Slovan začne doma, Žilina vonku. Informovala o tom oficiálna webová sránka Slovenskej volejbalovej federácie.
Muži Slovana sa v minulej sezóne vo Vyzývacom pohári predrali až do semifinále. V novom ročníku sa vicemajster Slovenska v prvom kole stretne s estónskym VC Pärnu.
Komárno, štvornásobný slovenský šampión, v 1. kole vyzve vicemajstra Čiernej Hory Budučnost Podgorica.
Prvé kolo Challenge Cupu mužov odohrajú 10. až 12. novembra a 17. až 19. novembra. Komárno začne doma, Slovan vonku.