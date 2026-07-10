Volejbalové extraligy odštartujú až v októbri, termíny sa posunuli pre ME

Nový ročník súťaží volejbalovej Niké extraligy mužov i žien odštartuje až v októbri. Ženská súťaž sa začne 3. októbra, mužská o dva týždne neskôr 17. októbra, keďže termíny posunuli tohtoročné majstrovstvá Európy.
V piatok vyžrebovali v sídle Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) nový ročník extraligových súťaží, Slovenského pohára i prvoligových súťaží.
Niké Extraliga žien bude mať aj v sezóne 2026/2027 desať účastníkov a odštartuje 3. októbra. Nového majstra Slovenska spoznáme najneskôr 1. mája 2027.
V najvyššej ženskej súťaži sa predstavia rovnaké družstvá ako v predchádzajúcej sezóne, keďže ŠKM Liptovský Hrádok si extraligovú príslušnosť udržal v prelínacej súťaži.
„Začiatok súťaže je posunutý na 3. októbra z dôvodu termínového obmedzenia zo strany FIVB v súvislosti s konaním majstrovstiev Európy žien. Družstvá odohrajú v základnej časti osemnásť kôl, následne sa súťaž rozdelí na dve nadstavbové skupiny.
V A-skupine bude hrať päť najlepších družstiev, v B-skupine zvyšných päť, pričom v nadstavbe odohrá každé družstvo po jednom zápase s každým súperom vo svojej skupine.
Play-off sa začne 20. marca. Štvrťfinále sa bude hrať na dve víťazné stretnutia, semifinále a finále na tri víťazné zápasy,“ uviedol predseda Súťažnej komisie SVF Filip Moravčík podľa webu slovakvolley.sk.
Slovenský pohár žien sa bude hrať vyraďovacím systémom od štvrťfinále. Osem najlepších družstiev z uplynulej sezóny odohrá štvrťfinálové dvojzápasy systémom doma – vonku (21. októbra a 18. novembra 2026).
Štvrťfinálové dvojice tvoria KOOPERATIVA Slávia EUBA – VK Nové Mesto nad Váhom, VA UNIZA Žilina – ŠVK Pezinok, VK Slovan Bratislava – VK PIRANE Brusno a Volley project UKF Nitra – HIT UCM Trnava.
Po štvrťfinále bude nasledovať žreb semifinále, ktorého zápasy sa odohrajú 9. decembra 2026 a 13. januára 2027. Finále o trofej Štefana Pipu je na programe 6. alebo 7. februára 2027 v rámci Niké SuperFinále Slovenského pohára, ktoré bude hostiť Mestská športová hala v Trnave.
V Niké Extralige mužov bude v sezóne 2026/2027 štartovať sedem družstiev. V porovnaní s minulým ročníkom sa do súťaže neprihlásil ŠVK Tatran Banská Bystrica.
„Niké Extraliga mužov sa začne prvým kolom až 17. októbra, a to z dôvodu termínového obmedzenia klubovej sezóny zo strany FIVB v súvislosti s konaním majstrovstiev Európy mužov. Družstvá odohrajú v základnej časti 14 kôl systémom každý s každým doma a vonku, po ktorých bude nasledovať nadstavbová časť v skupinách o 1. až 4. miesto a o 5. až 7. miesto.
Play-off sa začne 20. marca. Do vyraďovacej časti postúpi všetkých sedem družstiev, pričom víťaz nadstavbovej skupiny o 1. až 4. miesto postúpi priamo do semifinále. Vo štvrťfinále sa bude hrať na dve víťazné stretnutia, semifinále, séria o 3. miesto aj finále sa odohrajú na tri víťazné zápasy. Majstra Slovenska spoznáme najneskôr 9. mája 2027,“ doplnil Filip Moravčík.
V Slovenskom pohári mužov sa predstaví osem družstiev. Sedem extraligových tímov doplní SŠŠ Volejbal Trenčín. Na základe žrebu vytvorili štvrťfinálové dvojice RIEKER UJS Komárno – VK MIRAD UNIPO Prešov, VK Slovan Bratislava – SŠŠ Volejbal Trenčín, VK SLÁVIA SPU Nitra – TJ Slávia Svidník a VO TJ Spartak Myjava – HIT MTF Trnava.
Štvrťfinálové stretnutia sú na programe 4. a 25. novembra 2026, semifinálové zápasy sa odohrajú 16. decembra 2026 a 13. januára 2027. Víťazi semifinálových dvojíc postúpia do Niké SuperFinále Slovenského pohára. Finálový duel sa uskutoční 6. alebo 7. februára 2027 v Trnave spoločne s finálovým zápasom žien.
1. kolo Niké Extraligy žien - 3. októbra 2026
Volley project UKF Nitra - ŠVK Pezinok
VK ŠKM Liptovský Hrádok - VK Nové Mesto nad Váhom
KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠK ELBA Prešov
HIT UCM Trnava - VK PIRANE Brusno
VA UNIZA Žilina - VK Slovan Bratislava
1. kolo Niké Extraligy mužov - 17. októbra 2026
1. kolo Niké Extraligy mužov - 17. októbra 2026
TJ Slávia Svidník - VK SLÁVIA SPU Nitra
VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno
VK MIRAD UNIPO Prešov - HIT MTF Trnava
VO TJ Spartak Myjava - voľno