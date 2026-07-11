Švédky získali druhú trofej. Dramatickú odvetu so Slovinkami dokázali otočiť

Švédske volejbalistky
Švédske volejbalistky (Autor: TASR)
TASR|11. júl 2026 o 23:03
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Jedným z rozhodcov duelu bol Slovák Igor Porvazník.

Finále Európskej ligy žien - odveta

Slovinsko - Švédsko 2:3 (15, 18, -20, -18, -12)

/prvý zápas: 2:3, trofej získali Švédky/

Volejbalistky Švédska získali svoju druhú trofej v Európskej lige.

V sobotňajšej finálovej odvete v Ľubľane zdolali domáce Slovinky 3:2 a nadviazali tak na rovnaké víťazstvo z domácej pôdy v Örebro.

Švédky prehrali prvé dva sety, ale dokázali zápas otočiť. V zlatom sete vyhrali 15:12. Severanky triumfovali v EL po dvoch rokoch.

Slovinky predtým v semifinále vyradili slovenské reprezentantky po výsledkoch 3:0 v Nitre a 3:0 v Ľubľane.

Volejbal

Volejbal

    Švédske volejbalistky
    Švédske volejbalistky
    Švédky získali druhú trofej. Dramatickú odvetu so Slovinkami dokázali otočiť
    so 23:03
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