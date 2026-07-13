Slovenská reprezentantka mení českú ligu za Rumunsko. V súťaži pôsobia aj jej krajanky

Na snímke Ema Magdinová (Slávia).
Na snímke Ema Magdinová (Slávia). (Autor: TASR)
TASR|13. júl 2026 o 13:53
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Naposledy hrala za VK Královo Pole.

Slovenská volejbalová reprezentantka Ema Magdinová si bude v budúcej sezóne obliekať dres rumunského klubu CS Corona Brašov. Jej nový zamestnávateľ o tom informoval na svojom webe.

Magdinová naposledy hrala za VK Královo Pole v českej lige. Predtým odohrala 6 sezón za Sláviu Kooperativa EUBA, hrávala aj za COP Nitra.

Počas kariéry ju štyrikrát po sebe vyhlásili za najlepšiu liberku ligy, na konte má 5 titulov majsterky Slovenska.

V Rumunsku pôsobia aj jej krajanky Tereza Hrušecká a Nikola Radosová, obe v Diname Bukurešť.

Volejbal

Volejbal

    Na snímke Ema Magdinová (Slávia).
    Na snímke Ema Magdinová (Slávia).
    Slovenská reprezentantka mení českú ligu za Rumunsko. V súťaži pôsobia aj jej krajanky
    dnes 13:53
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