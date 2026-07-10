Slovenky štartujú prípravu na šampionát. Musíme zvýšiť úroveň našej hry, hovorí tréner

Slovenské volejbalistky odštartujú prípravu na majstrovstvá Európy 2026 v sobotu 25. júla. Pod vedením hlavného trénera Martina Volpiniho v nej odohrajú aj štyri prípravné zápasy so Slovinskom a Španielskom.
Zápasy sa uskutočnia po úvodných tréningových dňoch. Proti Slovinsku nastúpia Slovenky 6. a 7. augusta v Bratislave a týždeň neskôr 12. a 13. augusta si zmerajú sily so Španielskom, rovnako na domácej palubovke v Bratislave.
Vrcholom reprezentačnej sezóny budú majstrovstvá Európy žien, ktoré sa uskutočnia od 21. augusta do 6. septembra vo Švédsku.
Nominácia SR žien na druhú časť prípravy pred ME
Nahrávačky: Anna Kohútová (VK Prostějov/CZE), Karolína Cibulová (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Juliana Katočová (Vero Volley Unika Monza/ITA)
Smečiarky: Lucia Herdová (VfB Suhl LOTTO Thüringen/GER), Karolína Matalíková (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Karolína Fričová (Allianz MTV Stuttgart/GER), Radka Hašková (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Zuzana Šepeľová (Levallois Paríž/FRA)
Univerzálky: Karin Šunderlíková (Vasas Budapešť/HUN), Nina Dreisigová (VfB Suhl LOTTO Thüringen/GER), Katrin Trebichavská (Leixoes SC/POR)
Blokárky: Ema Smiešková (VK Slovan Bratislava), Tereza Hrušecká (Dinamo Bukurešť/ROU), Katarína Körmendyová (Dukla Liberec/CZE), Barbora Truchlá (VK Slovan Bratislava), Sofia Libáková (KOOPERATIVA Slávia EUBA)
Liberky: Ema Magdinová (VK KP Brno/CZE), Zuzana Justhová (VK Slovan Bratislava)
Realizačný tím: Martino Volpini (hlavný tréner), Andrea Carasi, Michal Matušov (asistenti trénera), Richard Nemec (kondičný tréner), Andrea D’Auria (fyzioterapeut), Daniel Bruch (štatistik), Karin Palgutová (tímová manažérka)
Náhradníčky: Emma Erteltová (CV Tenerife La Laguna/ESP), Alexandra Fričová (VK Slovan Bratislava), Marína Siládiová (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Rebecca Pernicová (Imoco Volley Conegliano/ITA), Ivana Kardošová (VA UNIZA Žilina), Barbora Koseková (VC Turan/AZE)
„V sobotu 25. júla sa opäť stretneme po viac ako dvadsiatich dňoch oddychu, ktoré nám poslúžia na úplnú regeneráciu a načerpanie síl pred druhou časťou sezóny.
Na majstrovstvách Európy nás čakajú súperi najvyššej kvality, preto budeme musieť výrazne zvýšiť úroveň našej hry.
V príprave sa zameriame na zrýchlenie našej hry, agresívnejší servis a efektívnejšie zapojenie všetkých útočiacich hráčok.
Na zraze 25. júla začneme pracovať s rozšíreným kádrom 18 hráčok, aby sme mali možnosť vidieť aj nové volejbalistky, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť v prvej časti reprezentačnej sezóny.
Naším cieľom na majstrovstvách Európy zostáva postup zo základnej skupiny a účasť v osemfinále,“ povedal pre web slovakvolley.sk slovenský reprezentačný tréner Martino Volpini.
Program prípravy:
25. júla: začiatok prípravy pred ME (Bratislava)
6.– 7. augusta: prípravné zápasy Slovensko – Slovinsko (Bratislava)
12. – 13. augusta: prípravné zápasy Slovensko – Španielsko (Bratislava)
21. augusta - 6. septembra: ME vo Švédsku (Göteborg)
21. augusta 13:00: Slovensko - Francúzsko
22. augusta 18:00: Slovensko - Švédsko
24. augusta 16:00: Slovensko - Chorvátsko
25. augusta 16:00: Slovensko - Taliansko
26. augusta 19:00: Slovensko - Čierna Hora
pozn.: V prípade postupu zo skupiny sa Slovenky presunú do Brna.