Slovenky štartujú prípravu na šampionát. Musíme zvýšiť úroveň našej hry, hovorí tréner

Na snímke slovenský ženský volejbalový tím.
Na snímke slovenský ženský volejbalový tím. (Autor: TASR)
TASR|10. júl 2026 o 09:59
ShareTweet0

Vrcholom reprezentačnej sezóny budú majstrovstvá Európy žien.

Slovenské volejbalistky odštartujú prípravu na majstrovstvá Európy 2026 v sobotu 25. júla. Pod vedením hlavného trénera Martina Volpiniho v nej odohrajú aj štyri prípravné zápasy so Slovinskom a Španielskom.

Zápasy sa uskutočnia po úvodných tréningových dňoch. Proti Slovinsku nastúpia Slovenky 6. a 7. augusta v Bratislave a týždeň neskôr 12. a 13. augusta si zmerajú sily so Španielskom, rovnako na domácej palubovke v Bratislave.

Vrcholom reprezentačnej sezóny budú majstrovstvá Európy žien, ktoré sa uskutočnia od 21. augusta do 6. septembra vo Švédsku.

Nominácia SR žien na druhú časť prípravy pred ME

Nahrávačky: Anna Kohútová (VK Prostějov/CZE), Karolína Cibulová (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Juliana Katočová (Vero Volley Unika Monza/ITA)

Smečiarky: Lucia Herdová (VfB Suhl LOTTO Thüringen/GER), Karolína Matalíková (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Karolína Fričová (Allianz MTV Stuttgart/GER), Radka Hašková (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Zuzana Šepeľová (Levallois Paríž/FRA)

Univerzálky: Karin Šunderlíková (Vasas Budapešť/HUN), Nina Dreisigová (VfB Suhl LOTTO Thüringen/GER), Katrin Trebichavská (Leixoes SC/POR)

Blokárky: Ema Smiešková (VK Slovan Bratislava), Tereza Hrušecká (Dinamo Bukurešť/ROU), Katarína Körmendyová (Dukla Liberec/CZE), Barbora Truchlá (VK Slovan Bratislava), Sofia Libáková (KOOPERATIVA Slávia EUBA)

Liberky: Ema Magdinová (VK KP Brno/CZE), Zuzana Justhová (VK Slovan Bratislava)

Realizačný tím: Martino Volpini (hlavný tréner), Andrea Carasi, Michal Matušov (asistenti trénera), Richard Nemec (kondičný tréner), Andrea D’Auria (fyzioterapeut), Daniel Bruch (štatistik), Karin Palgutová (tímová manažérka)

Náhradníčky: Emma Erteltová (CV Tenerife La Laguna/ESP), Alexandra Fričová (VK Slovan Bratislava), Marína Siládiová (KOOPERATIVA Slávia EUBA), Rebecca Pernicová (Imoco Volley Conegliano/ITA), Ivana Kardošová (VA UNIZA Žilina), Barbora Koseková (VC Turan/AZE)

„V sobotu 25. júla sa opäť stretneme po viac ako dvadsiatich dňoch oddychu, ktoré nám poslúžia na úplnú regeneráciu a načerpanie síl pred druhou časťou sezóny.

Na majstrovstvách Európy nás čakajú súperi najvyššej kvality, preto budeme musieť výrazne zvýšiť úroveň našej hry.

V príprave sa zameriame na zrýchlenie našej hry, agresívnejší servis a efektívnejšie zapojenie všetkých útočiacich hráčok.

Na zraze 25. júla začneme pracovať s rozšíreným kádrom 18 hráčok, aby sme mali možnosť vidieť aj nové volejbalistky, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť v prvej časti reprezentačnej sezóny.

Naším cieľom na majstrovstvách Európy zostáva postup zo základnej skupiny a účasť v osemfinále,“ povedal pre web slovakvolley.sk slovenský reprezentačný tréner Martino Volpini.

Program prípravy:

25. júla: začiatok prípravy pred ME (Bratislava)

6.– 7. augusta: prípravné zápasy Slovensko – Slovinsko (Bratislava)

12. – 13. augusta: prípravné zápasy Slovensko – Španielsko (Bratislava)

21. augusta - 6. septembra: ME vo Švédsku (Göteborg)

21. augusta 13:00: Slovensko - Francúzsko

22. augusta 18:00: Slovensko - Švédsko

24. augusta 16:00: Slovensko - Chorvátsko

25. augusta 16:00: Slovensko - Taliansko

26. augusta 19:00: Slovensko - Čierna Hora

pozn.: V prípade postupu zo skupiny sa Slovenky presunú do Brna.

Volejbal

Volejbal

    Na snímke slovenský ženský volejbalový tím.
    Na snímke slovenský ženský volejbalový tím.
    Slovenky štartujú prípravu na šampionát. Musíme zvýšiť úroveň našej hry, hovorí tréner
    dnes 09:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Slovenky štartujú prípravu na šampionát. Musíme zvýšiť úroveň našej hry, hovorí tréner