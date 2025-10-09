Slovan chce pod novou značkou nadviazať na úspechy. Uvedomuje si, že obhájiť je ťažšie ako získať

BRATISLAVA. Volejbalistky a volejbalisti Slovana Bratislava chcú pod novou značkou nadviazať na úspechy z minulej sezóny.
Úradujúci majster ženskej i mužskej extraligy si však pred štartom nového ročníka uvedomuje, že obhájiť je ťažšie ako získať.
Z VKP FTVŠ UK Bratislava, ktorého ženský aj mužský tím získali double, sa stal v lete VK Slovan Bratislava.
„Po úžasnej sezóne nás čaká nová – už pod novým názvom, s novými ambíciami a cieľmi. Tie by mali byť vždy vysoké.
To, čo chceme v nasledujúcom období dokázať, je náročné, no s obhajobou prvenstiev sa chceme popasovať tak, aby sme na konci sezóny mali dobrý pocit, že sme pre značku VK Slovan urobili maximum,“ uviedol prezident klubu Peter Novák na štvrtkovej tlačovej konferencii.
VIDEO: Tlačová konferencia VK Slovan Bratislava
Finále vo všetkých súťažiach
Pred štartom sezóny sa káder ženského i mužského tímu výrazne posilnil. Na post univerzálov prišli Ema Palkovičová z VK Nové Mesto nad Váhom a Peter Mlynarčík z Komárna. Obaja boli v minulej sezóne najlepšími hráčmi svojich tímov.
Okrem obhajoby prvenstiev v lige a Slovenskom pohári čaká obe družstvá aj účinkovanie v pohárovej Európe.
„Naším oficiálnym cieľom je dostať sa do finále vo všetkých súťažiach, v ktorých budeme štartovať. Samozrejme, so všetkou pokorou. Nadviazali sme spoluprácu s Trnavou, kde bude naše mládežnícke družstvo hosťovať v tíme extraligového nováčika.
Zároveň sa nám rozširuje mládežnícka základňa a tešíme sa aj z prírastkov do rodín Tomáša Krišku a Dominika Fořta,“ dodal športový riaditeľ Eduard Hronský.
Nové posily zapadli
V ženskom kádri zostali opory s reprezentačnými skúsenosťami – Romana Hudecová, Ema Smiešková, Skarleta Jančová či brazílske hráčky Laura Canedová a Lenara Baijová.
Novými tvárami sú okrem Palkovičovej aj nahrávačka Abby Brewsterová a blokárka Anna Massariová z USA i ukrajinská reprezentačná smečiarka Maria Kaplanská.
„Nové posily veľmi dobre zapadli do kolektívu. Američanky priniesli veľa pozitívnej energie, ukrajinská smečiarka je pokojná a vyrovnaná, čo nám môže na ihrisku výrazne pomôcť,“ zhodnotila posily kapitánka Smiešková, ktorá bola spoločne s Jančovou súčasťou reprezentácie na MS v Thajsku.
Čaká nás ťažká sezóna
Šesť hráčov mužského kádra zase figurovalo v národnom tíme, ktorý si v auguste vybojoval postup na budúcoročné ME.
„Čaká nás ťažká sezóna. Obhajovať titul je vždy náročnejšie a všetci sa na nás budú chcieť vytiahnuť. Verím však, že máme skúsenejší a kvalitne vyskladaný tím.
Ak sa vyhneme zraneniam, mohlo by to vyjsť. A vo Vyzývacom pohári by sme radi postúpili ďalej než len cez prvé kolo,“ zdôraznil kapitán Juraj Zaťko.
Tréner mužov Robin Pělucha si pochvaľoval stabilitu kádra: „Zostal výborný nahrávač Zaťko, pribudol univerzál Mlynarčík. Som spokojný a teším sa, že sa po čase opäť predstavíme v európskom pohári. Čaká nás súper z bulharskej ligy a uvidíme, ako obstojíme.“
Prvý zápas proti Beroe 2016 Stara Zagora odohrajú muži 11. novembra v Bulharsku, odveta sa uskutoční 19. novembra v Bratislave.
Ženy odštartujú zápolenie v Európe 29. októbra v španielskom Dos Hermanas, odveta v Bratislave je na programe 5. novembra.