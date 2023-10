Najlepší slovenský volejbalista mení klub. Peter Michalovič sa vracia do známej ligy

BRATISLAVA. Úradujúci najlepší slovenský volejbalista Peter Michalovič po šiestich rokoch opäť okúsi „legionársky chlebík“ v Taliansku.

Tridsaťtriročný univerzál, ktorý ostatné dve sezóny strávil v gréckom klube Foinikas Syros, sa dohodol na spolupráci s tímom Smartsystem Fano.

„Ide o veľmi ambiciózny klub. Z jeho strany prišla veľmi dobrá ponuka a nechcel som riskovať, že by som na nový klub čakal niekedy do decembra. Cieľom je vyhrať súťaž A3 a to bol hlavný dôvod, prečo ma angažovali,“ povedal Michalovič pre oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).