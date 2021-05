Slovenky opäť postúpili na ME, tréner má však odvážnejší cieľ

2. turnaj kvalifikácie ME 2021 žien - D-skupina:

Aj v druhom sete dominovali. Boli lepšie v každej činnosti a za stavu 5:1 si vzal tréner Čiernohoriek prvý oddychový čas.

Na chvíľku sa jeho zverenky zdvihli, ale po skvelom bloku Kosekovej si vzal za stavu 13:4 opäť oddychový čas. Napokon jeho tím získal iba desať bodov.

Na ME už po piaty raz

V treťom sete si reprezentantky Čiernej Hory držali tesný náskok. Za stavu 10:7 v ich prospech však prišla štvorbodová šnúra Sloveniek.

Aj druhá polovica tretieho setu bola vyrovnaná, napokon ho však slovenské reprezentantky zvládli a triumfovali 25:23. Zápas trval 68 minút.

ME sa uskutočnia od 18. augusta do 4. septembra v Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku. Slovenské volejbalistky sa nich predstavia druhýkrát za sebou, pričom v roku 2019 postúpili pred domácim publikom do osemfinále.

Na kontinentálnom šampionáte budú po piaty raz.

O tom, či zverenky talianskeho trénera Marca Fenoglia postúpia na ME ako víťazky skupiny, rozhodnú zvyšné dva zápasy turnaja. V piatok odohrajú duel proti Kosovu a v sobotu 15. mája proti Fínsku (oba o 20.30 h).