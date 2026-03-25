Bývalému tajomníkovi praskli nervy. Vulgárne napadol hráčku a dostal tvrdý trest

Volejbalový zápas extraligy žien medzi VK Nové Mesto nad Váhom a ŠVK Pezinok sa skončil jednoznačne 3:0 na sety pre domáci tím. Duel odohrali ešte 31. januára.
Až teraz došlo k rozhodnutiu Disciplinárnej komisie Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) ohľadom incidentu, ktorý sa odohral na lavičke hostiek.
Bývalý štátny tajomník za šport Ivan Husár, a zároveň asistent trénera Pezinka, najskôr slovne a potom aj fyzicky napadol vlastnú hráčku Kristínu Úradníčkovú.
Záznam stretnutia ukázal situáciu zo začiatku tretieho setu, keď volejbalistka prišla na lavičku, kde na ňu Husár kričal. Úradníčková prezradila, ako sa to celé udialo.
Vulgárne výkriky sa opakovali
"Osočovanie zo strany pána Husára nebolo prvýkrát. Na zápasoch po mne vulgárne vykrikoval už dlhšie obdobie. V Novom Meste po mne vykrikoval od prvej lopty, ktorej som sa dotkla.
V druhom sete ma asistent vystriedal a sadla som si na druhu stranu lavičky. Skončil set a išli sme na druhú stranu, kde som si tiež sadla na druhú stranu lavičky, aby nebol dôvod na komunikáciu," uviedla 35-ročná športovkyňa.
"Vyhrávali sme a babám na ihrisku sa darilo. Spoluhráčka zahrala odvážne loptu a získali sme ďalší bod. Na to začal po mne pán Husár kričať: ´Kur**, vidíš ako sa hrá odvážne? Kur**, vidíš to?´. Na to som mu odpovedala len ´dobre´. Postavil sa, prišiel ku mne a znova začal kričať: ´Kur**, vidíš ako sa hrá odvážne?´
Zopakoval túto vetu asi dvakrát a vtedy som začala aj ja po ňom kričať: ´Prestaňte po mne vulgárne vrieskať a choďte si už sadnúť, do pi**!´" priznala Úradníčková s tým, že vtedy sa to vyeskalovalo.
"Na to začal do mňa strkať a kričal: ´Vypadni, vypadni odtiaľto do pi**!´ Ja som začala plakať a hovorila som, že je zápas a nemôžem odísť preč. Ale on pokračoval, napriahol na mňa päsť a kričal: ´Kur**, vypadni odtiaľto ty pi**, lebo ti pri**bem.´ Nato tam prišiel môj otec a odstrčil ho odo mňa. V šoku som chvíľu sedela na lavičke a potom som odišla preč," doplnila slovenská volejbalistka.
Husár s trestom nesúhlasí
Husár sa pre web sportovy.cas.sk nechcel k incidentu vyjadrovať, keďže je to vnútorná klubová záležitosť, avšak niečo predsa len prezradil.
"Pokuta, ktorú som dostal, je podľa môjho názoru neadekvátna a zákaz činnosti na 10 mesiacov je extrémne dlhý. Osobne to pre mňa neznamená nič. Od volejbalu neodchádzam, naďalej sa mu aktívne venujem. Hráčke som sa ospravedlnil," priblížil expert na šport politickej strany Sloboda a Solidarita, pričom sa tam píše, že "dokonale ovláda pravidlá fair-play".
Pre DK SVF uviedol, že hoci na tréningoch odvedie Úradníčková 100 percent, počas zápasov len 60 percent, a preto na ňu nalieha.
"Osobne voči nej nič nemá, pozná aj jej deti, ktorým sa vždy prihovorí, podaruje drobnosť. Konflikty vznikali len po športovej stránke, keď po nej žiadal lepšie, odvážnejšie výkony. Stávalo sa, že po sebe kričali v šatni, potom sa ospravedlnili," stojí v zápisnici disciplinárky.
"Husár sa dopustil previnenia – porušenia noriem morálky a narušovania medziľudských vzťahov v zmysle čl. 2 ods. 7 Disciplinárneho poriadku SVF a nešportového správania a porušenia zabezpečenia spoločensky prípustného správania sa v zmysle čl. 2 ods. 8 Disciplinárneho poriadku SVF, za nevhodné správanie sa, prejav agresie a telesné napadnutie iného účastníka stretnutia počas zápasu," začala komisia na webe SVF.
"Za to sa Husárovi ukladá peňažná pokuta vo výške 500 eur a trest zastavenia činnosti a zákazu výkonu funkcie na 10 mesiacov. Účinnosť trestu zastavenia činnosti a zákazu funkcie sa začína dňom nasledujúcim po rozhodnutí DK SVF o uložení trestu, t.j. 21. marca 2026," píše sa tam ďalej.
"Trest zastavenia činnosti a zákazu výkonu funkcie sa vzťahuje na všetky funkcie potrestaného (hráč, tréner, asistent trénera, štatistik, masér, lekár, manažér, funkcionár, usporiadateľ, atď.) vo všetkých súťažiach SVF.
Ivan Husár je povinný pokutu uhradiť v prospech SVF najneskôr do 20 dní odo dňa, kedy mu bolo toto rozhodnutie doručené, a v rovnakom termíne je povinný vyrozumieť DK SVF o zaplatení pokuty predložením dokladu o jej úhrade. Pri úhrade pokuty musí byť potrestaný uvedený ako platca," doplnila DK SVF.