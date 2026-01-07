Slovák sa po viac ako šiestich rokoch vracia do Talianska. Nemôžem sa dočkať, hovorí

Slovenský volejbalista Filip Gavenda.
Slovenský volejbalista Filip Gavenda. (Autor: CEV)
TASR|7. jan 2026 o 23:41
ShareTweet0

Naposledy tam pôsobil v sezóne 2018/2019, keď v Serie A1 obliekal dres Latiny.

Slovenský volejbalista Filip Gavenda bude pokračovať vo svojej kariére v Taliansku. Dvadsaťdeväťročný univerzál sa stal novou posilou klubu Prisma La Cascina Taranto Volley, ktorý účinkuje v druhej najvyššej súťaži Serie A2.

Informovala o tom oficiálna webstránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Gavenda sa vracia do Talianska po viac ako šiestich rokoch. Naposledy tam pôsobil v sezóne 2018/2019, keď v Serie A1 obliekal dres Latiny. Okrem nej si v Taliansku zahral aj za Revivre Milano, takisto v najvyššej súťaži.

V zahraničí pôsobil v nemeckej Bundeslige v tíme Netzhoppers Königs Wusterhausen, v belgickom Roeselare, v španielskej Superlige v Terueli či v českom Liberci. Uplynulé dve sezóny strávil v Saudskej Arábii, kde obliekal dresy klubov Al-Safa a Al-Khowildiah, v ktorom začal aj aktuálny ročník.

„Som naozaj šťastný a nadšený, že môžem začať túto novú kapitolu v tíme Prisma Taranto. Už pri prvom kontakte som cítil vášeň a ambície klubu, čo ma veľmi motivovalo. Nemôžem sa dočkať, kedy začnem pracovať s tímom, pocítim energiu fanúšikov a každý deň odovzdám maximum pre tieto farby,“ povedal Gavenda pre klubový web svojho nového zamestnávateľa.

Volejbal

Volejbal

    Slovenský volejbalista Filip Gavenda.
    Slovenský volejbalista Filip Gavenda.
    Slovák sa po viac ako šiestich rokoch vracia do Talianska. Nemôžem sa dočkať, hovorí
    st 23:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Slovák sa po viac ako šiestich rokoch vracia do Talianska. Nemôžem sa dočkať, hovorí