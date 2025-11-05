Brusno s historickým postupom, Slovan nestačil na španielske družstvo

Pirane Brusno.
Pirane Brusno. (Autor: Facebook VK Pirane Brusno)
TASR|5. nov 2025 o 22:29
V šestnásťfinále Challenge Cupu sa stretnú so slovinským tímom.

BRATISLAVA. Volejbalistky VK Pirane Brusno sa prebojovali do šestnásťfinále Challenge Cupu.

Po úvodnom domácom víťazstve 3:1zvládli aj stredajší odvetný súboj 1. kola proti TIF Viking Bergen, ktorý sa hral opäť v Slovenskej Ľupči. Nórsky tím zdolali rovnako 3:1 na sety a tešili sa z postupu.

Klub z Bergenu sa predtým sám ponúkol, že odohrá obe stretnutia na Slovensku. Pirane prvýkrát v histórii postúpili v európskych pohárových súťažiach do ďalšieho kola.

V šestnásťfinále Challenge Cupu sa stretnú so slovinským tímom GEN-I Volley Nova Gorica. Prvý duel sa odohrá na strednom Slovensku v záverečný novembrový týždeň, odveta je na programe v stredu 3. decembra o 19.00 h.

V 1. kole sa naopak skončilo účinkovanie hráčok VK Slovan Bratislava. Tie v odvete 32-finále prehrali doma so španielskym družstvom Fundación Cajasol Andalucia 2:3 na sety. Rovnaký výsledok sa zrodil aj v prvom stretnutí v Dos Hermanas.

volejbal-ženy - 1. kolo Challenge Cupu - odveta:

TIF Viking Bergen - VK Pirane Brusno 1:3 (-13, -23, 21, -19)

Dĺžka zápasu: 105 minút

Rozhodovali: Dos Santos (Ír.), Widlarz (Angl.),

Diváci: 350

/hralo sa v Slovenskej Ľupči, prvý zápas: 1:3, postúpili Pirane Brusno/

VK Slovan Bratislava - Fundacion Unicaja Andalucia 2:3 (-22, -17, 23, 22, -12)

Dĺžka zápasu:123 minút

Rozhodovali: Kandemir (Tur.), Stipanicevová Matečičová (Chor.)

/prvý zápas: 2:3, postúpil Fundacion Unicaja Andalucia/

