Slovenská rekordérka opäť mení klub. Vyskúša si už siedmu zahraničnú krajinu

Volejbalová reprezentantka SR Barbora Koseková.
Volejbalová reprezentantka SR Barbora Koseková. (Autor: TASR)
TASR|17. sep 2025 o 12:10
ShareTweet0

Tridsaťročná nahrávačka predtým pôsobila v maďarskom MHB Békéscsaba.

BAKU. Slovenská volejbalistka Barbora Koseková posilnila azerbajdžanský tím Turan Volleyball Club, ktorý sídli v Baku.

Slovenská rekordérka v počte reprezentačných štartov (131) si vyskúša už siedmu zahraničnú krajinu.

Turan sa v najvyššej azerbajdžanskej súťaži predstaví premiérovo.

„Je to síce nový klub, ale má veľké ambície. Sme skúsené družstvo s výbornými podmienkami a dúfam, že sa nám podarí naplniť ciele, ktoré sme si stanovili. Teším sa na sezónu a novú výzvu,“ citoval Kosekovú web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Tridsaťročná nahrávačka predtým pôsobila v maďarskom MHB Békéscsaba.

Koseková reprezentovala Slovensko aj na majstrovstvách sveta v Thajsku v závere augusta.

Slovenky pri premiérovej účasti na svetovom šampionáte prehrali všetky tri zápasy v B-skupine, keď postupne podľahli Taliansku (0:3), Belgicku (0:3) a Kube (1:3).

Volejbal

Volejbal

    Volejbalová reprezentantka SR Barbora Koseková.
    Volejbalová reprezentantka SR Barbora Koseková.
    Slovenská rekordérka opäť mení klub. Vyskúša si už siedmu zahraničnú krajinu
    dnes 12:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Slovenská rekordérka opäť mení klub. Vyskúša si už siedmu zahraničnú krajinu