Do finále K1 do 23 rokov postúpili všetky Slovenky, z mužov postúpil Stanko

Trať bola oproti predošlým dňom technickejšia a slalomárom robil problém najmä prechod do tretej časti cez dve protiprúdne bránky i skok po "dvadsaťtrojke".

BRATISLAVA. Štyri slovenské lode postúpili do finále K1 v kategórii do 23 rokov na MEJ v Čunove.

"Vôbec sa mi nešlo dobre, už od rána ma bolí brucho. Vôbec som nevládala a strašne som sa s tým bila.

Napriek tomu som však išla dobrý čas, takže keď opravím všetky chyby, môžem mať lepšie výsledky," uviedla Stanovská pre TASR.

Trojicu slovenských kajakárok doplnila deviata Ivana Chlebová s jednou chybou a mankom 6,47 na Nesnídalovú.

Spomedzi mužov postúpil len Filip Stanko, obsadil trináste miesto (+4,53). Technická trať mu vyhovovala a predviedol bezchybnú jazdu, dával si pozor najmä na spomínanej "dvadsaťtrojke", ktorú minul Matej Blaščík.

"Dával som si pozor, netreba to podceniť a ísť až do cieľa. To sa mi podarilo. Nová trať mi vyhovuje viac a môžem ísť na techniku, čo je moja silná stránka," povedal k jazde Stanko.

Najlepšia pätnástka tesne ušla Iľjovi Buranovi, na sedemnástom mieste strácal na postup 1,04 s.